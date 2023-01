PSG: Galtier promet d'aligner la "meilleure équipe possible" contre les amateurs du Pays de Cassel en Coupe de France

Alors que lors du dernier match de Coupe de France face à Chateauroux (3-1), le PSG avait fait confiance à ses jeunes, Christophe Galtier assure que ça ne sera pas le cas ce lundi face à Pays de Cassel à l'occasion des 16es.

"La meilleure équipe possible." Si l'on en croit Christophe Galtier, le trio d'attaque du PSG Neymar-Messi-Mbappé devrait bien démarrer la rencontre face au Pays de Cassel ce lundi en 16es de Coupe de France. Une décision qui s'explique par le manque d'automatismes perçus lors des derniers matchs du Paris Saint-Germain, qui a notamment coûté cher face à Rennes (défaite 1-0) et Lens (défaite 3-1).

"Très proche de l'équipe qui joue en championnat"

"La meilleure équipe possible sera alignée lundi en Coupe de France, a coupé tout de suite Christophe Galtier en conférence de presse, alors qu'il était interrogé sur la présence de son trio offensif face au Petit Poucet de la Coupe de France. Les matchs sont espacés, puisque je veux retrouver des automatismes, il n'y a aucune raison et ça serait même stupide de faire un turnover."

"L'équipe sera très proche de l'équipe qui joue en championnat, après il y a 5 changements, renchérit-il. Je ne peux pas avoir dit il y a quelques jours que l'on avait besoin de jouer ensemble et présenter une équipe composée que de jeunes lundi soir." A la veille du match contre Rennes, Christophe Galtier avait expliqué vouloir "reconnecter la MNM.

"Un bon souvenir pour eux mais il faut qu'on se qualifie"

"Cela fait quasiment deux mois que notre effectif est dispersé, a constaté l'entraîneur du PSG. Chacun est parti avec des automatismes qu'ils devaient trouver en sélection, ce qui a fait que nos automatismes ont été automatiquement mis de côté".

"Il va falloir être sérieux, on va jouer dans un stade plein, la dernière fois qu'on est allé à Bollaert, on a pris une correction, a rappelé l'entraîneur parisien juste avant la conférence de presse sur PSG TV. On va y aller avec notre meilleure équipe, on doit élever notre niveau de jeu. Plus que le Nord, une grande partie du pays sera pour Pays de Cassel. Cela doit rester un bon souvenir pour eux mais il faut qu'on se qualifie."