Rennes-PSG: les Rennais s’offrent un Paris sans génie et relancent la course au titre

Le Stade Rennais s’est imposé face au PSG, ce dimanche, en clôture de la 19e journée de Ligue 1 (1-0). Grâce à un but de leur capitaine Hamari Traoré, les Bretons ont fait chuter une équipe parisienne à nouveau très décevante, qui voit son avance fondre en tête du classement.

Le Roazhon Park est décidément une terre hostile pour le PSG. L’affiche de clôture de la 19e journée de Ligue 1 l’a confirmé. Comme lors de ses trois dernières venues (deux défaites, un nul), le club de la capitale est à nouveau reparti la tête basse de l’antre du Stade Rennais (1-0).

Sous la pluie d’Ille-et-Vilaine, les joueurs de Christophe Galtier ont livré une prestation insipide, à l’image de leur première période soporifique. Sans rythme, sans étincelle, sans envie, les champions de France ont sorti un triste match, deux semaines après avoir déjà chuté à Lens (3-1). Sans être transcendant, Rennes a su en profiter en rester solide derrière et en appuyant ses contres. Pour confirmer son statut de meilleure équipe de L1 face au PSG version qatarie (six victoires désormais).

Privés de Martin Terrier, sérieusement blessé au genou, et Benjamin Bourigeaud, suspendu, les protégés de Bruno Génésio s’en sont remis à leur capitaine pour faire la différence devant. Bien servi par Adrien Truffert dans la surface, Hamari Traoré a trompé Gianluigi Donnarumma d’une frappe placée dans la surface (65e). Le seul but de la rencontre.

Lancé sous les applaudissements du public breton en seconde période, à la place d’un Hugo Ekitike transparent, Kylian Mbappé a tenté d’apporter un peu de dynamisme au PSG. Mais l’attaquant des Bleus a manqué son face-à-face avec Steve Mandanda, en tirant nettement au-dessus (70e). Lionel Messi a lui été très discret, Neymar aux abonnés absents.

Lens et l’OM peuvent y croire

Titularisé dans l’entrejeu aux côtés de Vitinha, le jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans) a tenté de se montrer en mettant de l’impact dans son jeu. Mais le faible niveau collectif de son équipe ne l’a pas aidé. Sans Marco Verratti, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe (à l’infirmerie), Paris a montré des lacunes inquiétantes à moins d’un mois de son huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich (le 14 février au Parc des Princes). Ce résultat place les coéquipiers de Marquinhos dans la ligne de mire de leurs principaux rivaux en championnat. Lens n’est plus qu’à trois points derrière, l’OM est à cinq points. Rennes, cinquième, en profite pour revenir dans la course à l’Europe.

Le PSG va maintenant devoir digérer sa deuxième déconvenue de la saison (la deuxième en 2023), avant de se rendre à Boallert pour affronter les amateurs de Pays de Cassel (R1), lundi 23 janvier (20h45), en 16e de finale de la Coupe de France. Les Rennais iront défier Marseille au Vélodrome dès vendredi (21h10).