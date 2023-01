Lens: Franck Haise va aller encourager le Petit Poucet du Pays de Cassel face au PSG

Franck Haise a confirmé ce vendredi qu'il assistera au 16e de finale de Coupe de France entre le Pays de Cassel et le PSG, lundi à Bollaert. L'entraîneur lensois encouragera le Petit Poucet de la compétition dans le stade artésien.

Auteur d'une saison fantastique en Ligue 1 avec une deuxième place provisoire au classement, Lens se déplacera dimanche à Brest lors des 16es de finale de la Coupe de France. Le lendemain, lundi, Franck Haise a confirmé qu'il serait présent dans les tribunes du stade Bollaert pour soutenir le petit poucet du Pays de Cassel face au PSG.

"Oui j’y serai. Je serai là pour encourager le club régional, a assuré l'entraîneur des Sang et Or ce vendredi face à la presse. Si Cassel a sa chance? Oui car dans le football il y a toujours une chance. Parfois elle est plus importante et parfois plus infime. Même si elle infime, elle existe."

"Notre stade va devenir le stade des Hauts-de-France"

Qu'importe le résultat de sa propre équipe la veille en Bretagne, Franck Haise compte pleinement profiter duel entre le pensionnaire de Régional 1 (équivalent de la D6) et l'ogre de la Ligue 1.

"C’est exceptionnel de voir le Pays de Cassel défier le Paris Saint-Germain à Bollaert. La Coupe de France sert à cela. Elle sert à ce que des clubs amateurs puissent vivre des aventures exceptionnelles. Mais aussi des clubs professionnels parce que quand une équipe professionnelle va au bout c’est aussi une aventure exceptionnelle."

Avant d'enchaîner sur la fierté de toute une région avant de voir le Pays de Cassel défier le PSG en Coupe de France.

"Mais là pour le coup Pays de Cassel, c’est une équipe de la région qui va jouer contre la plus grosse équipe du championnat de France depuis plus d’une décennie. Il n’y a que la Coupe qui peut permettre cela, a encore expliqué Franck Haise devant les journalistes. Et puis notre stade va devenir le stade des Hauts-de-France. Non seulement le stade de Cassel mais le stade des Hauts-de-France ce week-end. C’est aussi quelque chose de magnifique."

Un match qui va "rester gravé dans leur mémoire"

Premier entraîneur à avoir trouvé la recette du succès contre le PSG cette saison, Franck Haise aura peut-être un ou deux conseils à fournir aux amateurs de Cassel en Coupe de France. Mais quoiqu'il arrive, le technicien sera là pour les soutenir. Peu importe le score, peu importe que la rencontre soit jouée un lundi soir afon de permettre au club francilien d'effectuer une tournée au Qatar et en Arabie saoudite avant.

"C’est magnifique et l’engouement est exceptionnel. C’est pour cela que je pense que pour tous les gens du club de Cassel, les joueurs comme les dirigeants ou les bénévoles et le staff ou encore les dizaines ou centaines de personnes qui viennent habituellement les voir, c’est forcément quelque chose qui va rester gravé dans leur mémoire, a jugé Franck Haise sans chercher à alimenter une quleconque polémique. Quelle que soit l’issue de la soirée de lundi. C’est pour cela que, le sport en général et le football en particulier, il y a peu de sports où une telle différence de niveau peut arriver. Et avec parfois des résultats irrégulièrement très surprenants. Le football amène cela et c’est pour cela que c’est la beauté de ce sport."

Et qui sait? En cas d'exploit de Cassel face au PSG et de qualification lensoise à Brest, les deux clubs nordistes se croiseront peut-être en huitièmes pour une immense fête à Bollaert.