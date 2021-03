PSG-Lille: Neymar encore forfait, Sarabia le rejoint à l’infirmerie

Le PSG a confirmé mardi les absences de Neymar et de Pablo Sarabia pour le huitième de finale de Coupe de France face à Lille (mercredi 17h45). Le Brésilien demeure trop juste pour affronter les Dogues et l’Espagnol souffre d’un souci à la hanche.

Un accroc de plus dans le quotidien du PSG ces jours-ci. Après la défaite de l’équipe contre Nantes (1-2) en Ligue 1 et les cambriolages subis par Angel Di Maria et la famille de Marquinhos, le club de la capitale a officialisé ce mardi le forfait de Neymar pour le huitième de finale de Coupe de France contre Lille au Parc des Princes.

Blessé contre Caen le 10 février, le Brésilien n’est toujours pas prêt à rejouer. Victime d’une blessure aux adducteurs, l’international auriverde a bien repris avec le groupe de Mauricio Pochettino mais doit encore poursuivre un travail individualisé afin de retrouver les terrains. Espéré pour le huitième retour face au Barça en Ligue des champions, Neymar a finalement manqué le duel contre les Catalans ainsi que les deux matchs suivants.

Paris disputera ce mercredi sa 41e rencontre de la saison toutes compétition confondues. Entre le coronavirus et de multiples pépins physiques, le milieu offensif de 29 ans n’aura joué que 18 matchs (pour 13 buts et 6 passes décisives quand même) soit un peu moins de 44%. Reste à savoir si la star de la Seleçao et du PSG sera apte dimanche prochain contre Lyon ou si Paris ne prendre aucun risque avant la trêve internationale qu’il passera en France, faute de match avec le Brésil.

Sarabia sort du groupe, Kean et Florenzi reviennent

Entré en jeu lors de la défaite face aux Canaris, Pablo Sarabia manquera également le choc de Coupe de France contre Lille. Selon le communiqué médical transmis par le PSG, l’ailier espagnol souffre d’une "gêne à la hanche droite" et va effectuer un travail individuel. Pablo Sarabia est également annoncé pour le match de Ligue 1 contre l’OL en fin de semaine.

Au rayon des bonnes nouvelles, le PSG enregistre deux retours importants pour le match contre les Dogues de Christophe Galtier. Touché à l’adducteur droit fin février, Alessandro Florenzi est de retour. Idem pour son compatriote Moise Kean. L’attaquant italien est guéri du coronavirus et peut donc prétendre à une place dans le onze de départ parisien contre le LOSC.