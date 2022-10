Coupe du monde 2022: les stars à suivre

Parmi les centaines de joueurs présents au Qatar à partir du 20 novembre, plusieurs stars prendront part à la compétition. RMC Sport a suivi les neuf principales stars à suivre pendant le Mondial.

Neymar (Brésil)

Neymar avec le Brésil, à Rio de Janeiro le 25 mars 2022 © SUSA / Icon Sport

C'est peut-être le joueur qui aura le plus de poids sur ses épaules durant le Mondial. Déjà attendu en 2014 sur ses terres, il n'avait pas pu défendre les couleurs du Brésil jusqu'au bout de la compétition, gravement blessé au dos contre la Colombie. Le Brésilien était même passé tout proche de la catastrophe, et aurait pu, à quelques centimètres près, ne plus jamais rejouer au football. Huit ans plus tard, au Qatar, le Brésil est le principal favori de la compétition. Véritable rouleau compresseur, le Brésil est effrayant et ne semble avoir aucune faille. En plus de l'impressionante rigueur collective dont elle fait preuve, la sélection brésilienne pourra compter sur un Neymar qui est dans la forme de sa vie. Depuis le début de la saison, Neymar est sans doute, avec Erling Haaland, le joueur le plus efficace. Ses statistiques parlent pour lui. S'il maintient ce niveau de performance, et qu'il met son talent au service du collectif brésilien, il a tout pour être la star du Mondial.

De retour de blessure avant l'édition 2018, il n'avait pas pu disputer la compétition dans une forme optimale. Cette fois-ci, il semble plus prêt que jamais pour la Coupe du monde qui pourrait être la dernière de sa carrière.

Lionel Messi (Argentine)

Lionel Messi © SUSA / Icon Sport

Comment ne pas citer le septuple ballon d'or dans les stars du Mondial? D'autant que l'Argentin, qui a vécu une première saison difficile au PSG semble aujourd'hui enfin s'épanouir dans sa vie d'homme et de footballeur. Alors que la saison n'a débuté qu'il y a trois mois, Lionel Messi a presque déjà égalé ses statistiques de la saison dernière, et affiche en public un sourir qu'on ne lui connaissait pas à Paris. Après avoir remporté la Copa America en 2021, Lionel Messi vise un nouveau titre avec l'Argentine, le seul qui manque à son palmarès.

A l'aube de disputer sa dernière Coupe du monde, Lionel Messi voit là sa dernière chance d'apporter une troisième étoile à l'Argentine, et soulever le trophée suprême, comme l'avait fait Maradona à une autre époque. Si l'Argentine n'atteint ne serait-ce que les quarts de finale, alors elle battra le record d'invincibilité de 37 matches détenu par l'Italie. Un objectif dans l'objectif.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Cristiano Ronaldo lors du match des éliminatoires du Mondial 2022 Portugal-Irlande © ICON Sport

Le quintuple ballon d'or et capitaine de la sélection portugaise nage en plein doute avant d'arriver au Mondial. Pas titulaire indiscutable à Manchester United, perturbé par un drame personnel, et en pleine crise de confiance sportivement, Cristiano Ronaldo traverse la période la plus sombre de sa carrière. Il est dans l'une des pires situations possibles pour préparer un Mondial. D'un autre côté, cette Coupe du monde pourrait lui servir de parenthèse, à lui de la rendre enchantée, au milieu d'une équipe qui joue pour lui, et qu'il a déjà conduit vers la victoire (à l'Euro 2016).

Entre cadres d'expériences, grands joueurs et jeunes talents, le Portugal a une équipe redoutable classée parmi les favorites de la compétition. Durant sa grande et longue carrière, Cristiano Ronaldo n'a peut-être jamais évolué dans une équipe du Portugal aussi forte. Pour sa dernière Coupe du monde, et alors qu'il n'a jamais été aussi contesté, il a l'opportunité, comme Lionel Messi, de remporter le dernier trophée qu'il manque à son palmarès.

Kylian Mbappé (France) et Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé et Karim Benzema avec les Bleus en Ligue des nations © Icon Sport

Entre le caviar et le foie gras, difficile de faire un choix, alors prenons les deux et resservons-nous. Mesure t-on la chance d'avoir en nos rangs deux joueurs d'une telle classe ? Le ballon d'or ainsi que le sixième du dernier classement. Un duo magique, qui aurait du conduire la France vers les sommets européens. Après le terrible échec à l'Euro il y a un an et demi, le champion du monde doit faire peur à nouveau. Et quel meilleur argument qu'un duo aussi dévastateur, qui a appris à se connaître, et qui est allé remporter la Ligue des nations en 2021.

Même si tout ne marche pas au mieux en ce moment pour Kylian Mbappé, le natif de Bondy garde confiance en lui et a ce Mondial en ligne de mire. Un trophée qui lui permettrait de se rapprocher à pas de géants d'un potentiel ballon d'or dans un an. De son côté, l'attaquant du Real Madrid marche sur l'eau, vient de recevoir son ballon d'or, et continue de marquer pour le club merengue dans les grands rendez-vous.

Kevin de Bruyne (Belgique)

Kevin de Bruyne - Belgique © Icon Sport

Bien malin qui, quand il était à la cave à Chelsea, pourrait imaginer les sommets qu'arriverait à atteindre Kevin De Bruyne, à force de travail. Ce n'est ni le plus bruyant ni le plus élégant, mais ce n'est pas le moins talentueux. Partout où il passe, Kevin De Bruyne laisse une trace. Blessé à l'Euro l'année dernière, il avait joué diminué, n'avait pas brillé, et avait laissé la Belgique orpheline de son maître à jouer, du meilleur numéro 10 du football actuel, de la pièce centrale du jeu de Pep Guardiola à City.

Kevin De Bruyne fait évidemment partie des stars du Mondial. Si la Belgique veut rêver de titre, cela passera forcément pas un immense Kevin De Bruyne, comme il l'avait été en 2018, aux côtés d'Eden Hazard. Cette fois-ci, la tâche s'annonce plus ardue. Romelu Lukaku n'est plus en confiance, Eden Hazard n'est plus le joueur qu'il a été et la Belgique est moins sûre de ses forces.

Sadio Mané (Sénégal)

Sadio Mané avec le Sénégal en mars 2022 © ICON Sport

Le champion d'Afrique 2022 peut s'appuyer sur un leader qui en jette. Deuxième du ballon d'or derrière Karim Benzema, Sadio Mané, qui s'adapte petit à petit à sa nouvelle vie bavaroise nourrit certainement de plus grosses ambitions. Lorsque vous êtes champion d'Afrique, avec un effectif aussi qualitatif à vos côtés, il est logique de rêver. Le peuple sénégalais attend avec impatience ce Mondial.

Un temps en retrait avec la sélection, moins performant qu'en club, Sadio Mané a porté son équipe lors de la CAN, jusqu'à la victoire. De ses débuts à Metz aux portes du championnat National au sacre en Ligue des champions avec Liverpool et à la CAN avec le Sénégal, Sdio Mané a parcouru un long chemin. Dans quelques mois, il disputera sa deuxième Coupe du monde, sa première dans le costume de grandissime star du Mondial, et potentiel outsider de la compétition.

Luka Modric (Real Madrid)

Luka Modric - Croatie © Icon Sport

Le ballon d'or 2018 sera l'un des derniers survivants de l'épopée croate en 2018 où il avait fait partie des stars du mondial. L'équipe s'est depuis rajeunie, mais le capitaine reste indéboulonnable. Neuvième du ballon d'or, il est toujours une référence mondiale à son poste et un argument de choix pour la Croatie, toujours aussi performante, et qui s'est récemment qualifiée pour le final 4 de la Ligue des nations.

Dans le peloton de tête des joueurs les plus capés de l'histoire (154), Modric disputera lui aussi, à 37 ans, probablement sa dernière Coupe du monde, après la formidable épopée de 2018 qui l'avait sacrée meilleur joueur du tournoi et plus tard ballon d'or.

Dans un groupe relevée avec la Belgique, le Maroc et le Canada, la Croatie aura fort à faire pour s'extirper de son groupe et rallier la phase finale, qu'elle a atteint à deux reprises, lors des deux sacres des bleus (1998 et 2018).

Robert Lewandowski (Pologne)

Robert Lewandowski avec la Pologne le 8 septembre 2021 © Newspix / Icon Sport

Après 2018, Robert Lewandowski va disputer à 34 ans sa deuxième Coupe du monde avec la Pologne. C'est en barrages que la sélection polonaise a dû aller chercher sa qualification. Exemptée de match contre la Russie, la sélection polonaise avait affronté la Suède au deuxième tour de barrage. Robert Lewandowski s'était illustré en marquant sur pénalty le premier des deux buts polonais du match, permettent à son équipe de prendre les devants.

L'attaquant du Barça, quin'a jamais vraiment réussi à faire briller sa Pologne en compétition internationale aura à coeur de faire mieux cette année. Pratiquement éliminé de la Ligue des champions avec le Barça, le numéro 9 aux 76 buts avec la Pologne tentera par la même occasion de gommer la désillusion par un beau parcours au Mondial. Dans un groupe avec l'Argentine, le Mexique et l'Arabie Saoudite, la Pologne semble avoir toutes ses chances de réaliser un parcours honorable.