Coupe du monde 2022: la Suisse tremble pour son gardien Yann Sommer, sorti sur une vilaine blessure

La Suisse a de quoi s'inquiéter ce mardi soir pour Yann Sommer, sorti sur blessure lors d'un match de Coupe d'Allemagne. Le portier du Borussia Mönchengladbach et de la Nati est touché au pied gauche.

A un mois du début de la Coupe du monde au Qatar, toute potentielle blessure pourrait être synonyme de forfait. Ce mardi, Yann Sommer, le gardien du Borussia Mönchengladbach, a été sorti dès la 13e minute de jeu lors d'une rencontre de Coupe d'Allemagne face à Darmstadt. Et les fans suisses peuvent s'inquiéter à la vue des images.

Avec 76 sélections, Yann Sommer est le gardien titulaire de la Nati. Son absence serait forcément un gros coup dur pour la sélection dirigée par Murat Yakin, le successeur de Vladimir Petkovic, parti après l'Euro 2021. Sommer et ses coéquipiers avaient éliminé l'équipe de France au stade des huitièmes de finale lors de cette compétition.

Touché au pied gauche

La Suisse va devoir espérer qu'il ne s'agisse qu'un mauvais coup pour Yann Sommer, touché au pied gauche, au niveau de la cheville. Le joueur de 33 ans participait ce mardi à son 11e match toutes compétitions confondues avec le Borussia Mönchengladbach, club qu'il a rejoint en 2014.

Ces derniers jours, plusieurs joueurs ont déjà renoncé à la Coupe du monde, à l'image de N'Golo Kanté pour l'équipe de France, Diogo Jota pour le Portugal ou Reece James avec l'Angleterre. Disputé pour la première fois en pleine saison (pour les clubs européens) et en fin d'année civile, ce Mondial s'annonce forcément particulier pour les joueurs.

Yvon Mvogo, qui évolue à Lorient, était présent lors du dernier rassemblement et pourrait profiter d'un éventuel forfait de Yann Sommer, tout comme David von Ballmoos. La Suisse figure elle dans le groupe G et débutera sa compétition le 24 novembre face au Cameroun, avant de défier le Brésil le 28 et la Serbie le 2 décembre. Une semaine avant la phase de groupes, la Nati disputera un match amical face au Ghana.