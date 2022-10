Coupe du monde 2022: quelles pourraient être les surprises de la compétition?

Une Coupe du monde de football, aussi belle soit-elle, réserve toujours son lot de surprises. Celle au Qatar cette année ne fera certainement pas exception. Première en date, la période. La compétition se jouera en plein automne. Quelles seront les autres surprises de la compétition?

Le Qatar au rendez-vous des huitièmes de finale?

Placé dans un groupe relevé, aux côtés des Pays-Bas, du Sénégal et de l’Equateur, le Qatar, pays organisateur pourrait créer la surprise. Plusieurs facteurs laissent penser que le pays du golfe peut créer la sensation. D’abord d’un point de vue statistique. Depuis le Mondial 1982 en Espagne, le pays organisateur de la Coupe du monde a toujours atteint la phase finale, à l’exception de l’Afrique du Sud en 2010, qui était placée dans le groupe de la mort (France, Mexique, Uruguay). Si cette statistique peut paraître anodine, elle ne l’est pas vraiment. Entre soutien du public, motivation décuplée et parfois coups de pouces du destin, le pays hôte est bien souvent au rendez-vous. L’Equateur, mais surtout les Pays-Bas et le Sénégal devront se montrer très vigilant pour ne pas tomber dans le piège Qatari et rentrer à la maison de manière prématurée.

Les Bleus frappés par la malédiction?

Et si l’équipe de France quittait le Mondial dès la phase de groupes? Impensable sur le papier, l’hypothèse prend de l’épaisseur en jetant un oeil sur les dernières prestations des bleus et en faisant un retour en arrière dans l’histoire. Rappelez-vous, après le sacre de 1998, la France arrivait au Mondial 2002 en pleine confiance. Quelques jours plus tard, elle quittait la compétition, éliminée dès la phase de groupe.

Ce n’est pas tout, et c’est bien là le plus effrayant. Depuis la Coupe du monde 2006, le vainqueur n’a jamais atteint la phase finale de l’édition suivante. Gagnante en 2006, l’Italie a été éliminée en poules de l’édition 2010. Vainqueur cette année-là, l’Espagne n’a pas vu les huitièmes en 2014. Enfin, grande gagnante en 2014 au Brésil, la sélection allemande a quitté le mondial 2018 en phase de groupes. Voilà qui a de quoi faire peur.

L’Argentine dans l’histoire?

Serait-ce réellement une surprise, vu la forme actuelle de l’Albiceleste? Quoi qu’il en soit, si l’Argentine atteint les quarts de finale en restant invaincue, elle détrônera l’Italie et sera seule détentrice du record du plus grand nombre de matches disputés sans en perdre un seul. Le record est pour le moment de 37, détenu par l’Italie. La série s’était arrêtée en octobre 2021 par une défaite contre l’Espagne en demi-finale de la Ligue des nations. L’Argentine, qui n’a plus perdu depuis plus de trois ans; à l’occasion d’entrer dans l’histoire et par la même occasion faire un pas de plus vers le sacre.

L’Allemagne de retour au sommet?

Depuis sa victoire à la Coupe du monde au Brésil, ou plutôt depuis son élimination en demi-finale de l’Euro en 2016, l’Allemagne n’a plus rien à voir avec l’armada qui a marché sur le monde en 2014. Annoncé vieillissante et en bout de course, la sélection a dû se refonder, entrer dans un nouveau cycle, et 2018 pourrait être l’année de la concrétisation. L’Allemagne n’est pas guérie, elle ne joue pas encore comme pendant ses plus belles années mais elle va mieux et les joueurs qui la composent n’en demeurent pas moins redoutables. Son entraîneur, Hansi Flick, sait gagner (il a remporté la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern Munich) et ne se fera pas prier pour le faire si on lui en laisse l’occasion.