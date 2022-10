Coupe du monde: quelles équipes ont remporté le plus de fois la compétition ?

Depuis 1930, En 21 éditions, huit équipes différentes ont remporté la Coupe du monde. Certaines nations l'ont même remportée plusieurs fois.

Remporter la Coupe du monde une fois est un privilège énorme, une chance et un moment inoubliable pour n'importe quel fan de football. Alors imaginez cinq fois, comme le Brésil, ou encore quatre, comme l'Allemagne et l'Italie. Dans l'histoire de la compétition, plusieurs nations ont eu le privilgège de soulever le trophée à plusieurs reprises. Mais qui sont au final les nations les plus titrées dans la compétition ?

Le Brésil, roi du monde

La Seleçao brésilienne a remporté le Mondial cinq fois (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Personne ne fait mieux dans le monde. Le Brésil fait même partie des deux équipes, avec l'Italie (1934, 1938), à avoir remporté deux sacres consécutifs, c'était en 1958 et 1962.

Par ailleurs, le Brésil a participé à toutes les éditions de la Coupe du monde. C'est la seule nation au monde à pouvoir s'en vanter. De la première (1930) à la dernière (20 novembre - 18 décembre 2022), le Brésil a toujours été au rendez-vous de l'événement.

La sélection brésilienne détient le record de matches gagnés dans la compétition (73) et affiche le plus gros pourcentage de victoires (67%). Elle est aussi la plus prolifique de la compétition en terme de buts marqués (229).

L'Italie et l'Allemagne en embuscade

Juste derrière le Brésil, l'Italie et l'Allemagne essayent de suivre le rythme effréné. Italiens et Allemands peuvent se targuer d'avoir quatre titres mondiaux à leur palmarès. L'Allemagne a en plus de ses quatre titres (1954, 1974, 1990 et 2014), perdue quatre finales (1966, 1982, 1986 et 2002). La sélection allemande est tout simplement recordman du nombre de finales disputées (8), pareil pour les demi-finales (13).

La Squadra Azzura a quant à elle remporté le trophée en 1934, 1938, 1982 et 2006. En 2006, l'Italie a terminé la compétition avec deux petits buts encaissés. C'est le plus petit total de l'histoire de la compétition pour un gagnant, à égalité avec la France (1998) et l'Espagne (2010).

Le trio Argentine, France, Uruguay double vainqueur

La Céleste, l'Albicéleste et les Bleus comptent tous les trois deux titres mondiaux. L'Uruguay a remporté la première édition de la compétition, en 1930, à domicile. Elle remportait la compétition une deuxième fois en 1950, la première de l'après guerre. L'Argentine a été sacrée en 1978 et 1986, pendant l'âge d'or de la sélection, la génération de Diego Maradona (vainqueur en 1986).

Il a fallu attendre 68 ans, et 1998, pour voir la France soulever le trophée mondial pour la première fois, chez elle, au Stade de France, face au Brésil de Ronaldo. 20 ans plus tard, en Russie, les Bleus récidivait (ils ont depuis remporté toutes les compétitiond en Europe), pour rejoindre la Céleste et l'Albiceleste au palmarès. L'Angleterre et l'Espagne ferment la marche, avec un seul titre chacun.