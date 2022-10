Equipe de France: quels champions du monde 2018 seront encore là pour disputer le Mondial au Qatar?

Avec le forfait de N’Golo Kanté pour la Coupe du monde, Didier Deschamps perd l’un de ses cadres du titre de 2018. Alors que le Mondial 2022 approche à grands pas, peu de champions du monde en titre sont assurés d’être du voyage au Qatar.

• Ils sont assurés d’être là

Les rescapés du sacre en Russie sont peu nombreux. À un peu plus d’un mois du début de la compétition (20 novembre-18 décembre), seuls quelques éléments de 2018 sont certains d’être présents dans la liste de Didier Deschamps, sauf pépin physique de dernière minute. Devant Hugo Lloris, capitaine indéboulonnable, Raphaël Varane et Benjamin Pavard sont restés des cadres de la défense tricolore et ont participé à tous les rassemblements des Bleus depuis 2018 lorsqu’ils étaient aptes. En attaque, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont bien évidemment leur billet pour le Qatar en poche, tout comme Ousmane Dembélé, de retour à son meilleur niveau depuis que son corps le laisse tranquille.

• Un doute subsiste

Respectivement deuxième et troisième gardien en 2018, Steve Mandanda et Alphonse Areola postulent cette année encore pour une place derrière Lloris. Si le poste de doublure est dévolu à Mike Maignan, le Rennais et le Hammer sont en balance pour le poste de troisième gardien, occupé par Areola lors du dernier rassemblement des Bleus.

Pour Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Paul Pogba, tout dépendra de leur récupération. Alors que le Parisien et le Munichois, blessés depuis le mois de septembre, sont censés effectué leur retour à la compétition fin octobre-début novembre, ils ne sont pas à l’abri d’une rechute. Seule certitude: s’ils sont complètement aptes, ils seront appelés par Deschamps. Concernant Pogba, la donne est un peu plus compliquée. Le milieu de la Juventus vise un retour le 25 octobre mais, à la différnce de Kimpembe et Hernandez, il n’a pas joué en compétition cette saison. Sa dernière apparition en match officiel remonte au mois d’avril.

Corentin Tolisso, de son côté, part de loin. Mais il a peut-être une carte à jouer au milieu de terrain avec les incertitudes (Pogba) et les forfaits déjà actés (Kamara, Kanté). Même s’il n’a plus été appelé en équipe de France depuis l’Euro 2021, il pourrait se faire une place dans l’entrejeu à la faveur d’une grosse dernière ligne droite avec l’OL.

Le cas d’Olivier Giroud est de son côté très particulier. Absent du rassemblement en juin et appelé seulement en mars et en septembre pour pallier les absences en attaque, le buteur de l’AC Milan met toutes les chances de son côté pour faire partie de l’aventure sur les deux derniers matchs des Bleus. Mais Deschamps laisse planer le doute sur son cas et difficile d’affirmer à 100% qu’il sera au Qatar.

• Ils ne seront pas là

Depuis 2018, seul un champion du monde a officiellement annoncé sa retraite internationale: Adil Rami. Sans fermer définitivement la porte à l’équipe de France, de nombreux Tricolores ont perdu - à des degrés différents - le contact avec les Bleus et ne seront pas du voyage au Qatar, à l'image de Benjamin Mendy, Samuel Umtiti, Djibril Sidibé, Blaise Matuidi, Steven Nzonzi, Thomas Lemar, Florian Thauvin ou Nabil Fékir. Officiellement forfait depuis ce vendredi, N’Golo Kanté rejoint donc cette liste.