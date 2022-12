Angleterre: Bellingham très content que sa célébration avec Henderson soit devenue virale

L'ouverture du score contre le Sénégal (3-0), en huitième de finale de la Coupe du monde, a libéré l'équipe d'Angleterre. Jude Bellingham et Jordan Henderson, qui ont tous les deux participé à l'action du but, ont partagé une intense célébration rapidement devenue virale, à l'instar de celle de Giroud avec Mbappé chez les Bleus.

"Il est arrivé tellement près... je me suis dis 'bon, s'il faut le faire, il faut le faire à fond", a commenté Jude Bellingham dans une vidéo partagée par la Fédération anglaise. Le milieu de terrain anglais évoque sa célébration avec Jordan Henderson, au moment de l'ouverture du score du milieu des Reds lors du huitième de finale de Coupe du monde de l'Angleterre contre le Sénégal (3-0).

Après le but, Jordan Henderson s'est élancé vers Bellingham, qui se tenait debout. Le jeune milieu de Dortmund a pointé du doigt celui de Liverpool alors qu'il courait vers lui avant que les deux hommes ne se collent torse contre torse puis front contre front pendant plusieurs secondes.

"C'est quelque chose qui reste, ce genre de célébrations, et j'espère que les gens en parleront pendant longtemps", a conclu la pépite anglaise, entre émotion et satisfaction devant la viralité de la photo.

Une célébration qui en rappelle une autre...

Et si Jordan Henderson et Jude Bellingham (qui ont joué juste après l'équipe de France) n'avaient fait qu'imiter Kylian Mbappé et Olivier Giroud? La presse aglaise s'était d'ailleurs amusée des deux images. Même si elles ont une célébration en commun, samedi, c'est adversaires que les deux équipes seront, pour un choc qui sent déjà la poudre et qui enverra l'une des deux équipes dans le dernier carré.