Équipe de France: Giroud a "beaucoup rigolé" devant les détournements de sa célébration avec Mbappé

A cinq jours du quart de finale de la Coupe du monde 2022 face à l’Angleterre, samedi au Qatar (20h), Olivier Giroud s’est présenté devant la presse. L’occasion pour l’avant-centre des Bleus de commenter sa célébration fusionnelle avec Kylian Mbappé lors de la victoire contre la Pologne en 8es (3-1).

Les yeux dans les yeux. Presque comme des amoureux. Olivier Giroud et Kylian Mbappé ont célébré de manière fusionnelle l’ouverture du score de l’équipe de France face à la Pologne, dimanche, en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 (3-1). Profitant d’une passe du crack du PSG, l’avant-centre de l’AC Milan a marqué d’une frappe placée juste avant la mi-temps. De quoi devenir le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (52), en dépassant Thierry Henry.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

Un but historique que Giroud a célébré en portant Mbappé de manière très amicale. La photo a régalé les réseaux sociaux, où des détournements sur le thème du couple et même du coming out ont fleuri toute la soirée. Interrogé à ce sujet, le n°9 des Bleus s’en est amusé ce mardi en conférence de presse.

"Ça fait une très jolie photo"

"Il n’y avait rien de calculé, je vous rassure, a plaisanté Giroud. On s’est retrouvés là, ça fait une très jolie photo. J’ai beaucoup rigolé d’ailleurs sur les montages. Mais c’est simplement naturel, de la spontanéité. Le sport de haut niveau, et le football en particulier, nous font vivre des moments magiques comme ça."

"Bien sûr, ce n’est pas le but victorieux de la finale de la Coupe du monde, mais pour moi ça voulait dire beaucoup, a complété le buteur de 36 ans. Tous les matchs sont difficiles à gagner. Marquer le premier but, c’est une étape importante pour gagner les matchs et on sait que c’est dur d’enchaîner après. Ce but a été un énorme soulagement."

"Ma relation avec Mbappé a toujours été bonne"

Giroud en a aussi profité pour parler de ses rapports avec Mbappé, qui ont parfois semblé conflictuels, lors du dernier Euro notamment. "Ma relation avec lui est très bonne, a assuré l’attaquant du Milan. Pour moi, elle l’a toujours été. Ça se voit aujourd’hui sur le terrain. On prend beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les deux. C’est cet enthousiasme communicatif qu’on veut transmettre et véhiculer dans cette équipe, pour les plus jeunes, pour ceux qui jouent moins. Et aussi pour donner du plaisir à nos supporters." Des supporters qui attendent désormais avec impatience le quart de finale face à l'Angleterre, prévu samedi à Al-Khor (20h).