France-Angleterre: Maguire salue "le changement de mentalité" des Three Lions, qui rêvent du sacre

A l’heure d’affronter l’équipe de France en quart de finale de la Coupe du monde 2022, samedi au Qatar (20h), Harry Maguire se félicite de l’état d’esprit qui règne au sein de son vestiaire. Le défenseur de Manchester United assure que les Three Lions sont persuadés de pouvoir battre les Bleus. Et d'aller au bout.

Il est en train de réussir son pari. Après un début de saison difficile avec Manchester United, Harry Maguire a débarqué au Qatar avec la volonté de redorer son blason. Et après deux semaines et demi de compétition, le défenseur de l’équipe d’Angleterre remplit pour l’instant sa mission à la Coupe du monde 2022. Titulaire lors des quatre premiers matchs des Three Lions, Maguire s’affirme comme l’un des tauliers de la formation de Gareth Southgate.

"Nous devons gagner ce tournoi"

Et à l’heure d’affronter la France, samedi en quart de finale (20h), le roc d’1,94m se félicite de l’état d’esprit qui règne au sein du vestiaire britannique. Avec la conviction de pouvoir battre les Bleus de Kylian Mbappé et d’aller au bout du rêve. Ce qui n’était pas forcément le cas il y a quatre ans en Russie, lorsque l’Angleterre a été battue en demi-finale par la Croatie (2-1).

"Ce qui est très différent par rapport à l’équipe de 2018, c’est que nous croyons vraiment que c’est possible, a déclaré Maguire, dans des propos rapportés par la BBC. Je pense que nous sommes maintenant convaincus que nous devons gagner ce tournoi. C’est un bon changement de mentalité. Mais bien sûr, nous savons à quel point ça va être difficile, parce qu’il y a probablement cinq ou six équipes qui ont la même conviction."

"Je vis un rêve"

Concernant les critiques et les moqueries qui accompagnent régulièrement ses performances chez les Red Devils, l’international aux 52 sélections (7 buts) assure qu’il n’y prête pas vraiment attention: "Pour être honnête, je ne lis pas beaucoup ce qui s’écrit. Peut-être que ma famille lit plus que moi. Je leur dis de rester à l'écart des réseaux sociaux, mais peut-être qu'ils ne le font pas parce que c'est une habitude pour la plupart des gens de nos jours."

"J'ai 29 ans, je suis capitaine de Manchester United et j'ai fait 52 apparitions pour mon pays, a-t-il ajouté. Donc, quand je regarde ma carrière et que je mets tout en perspective, je vis un rêve. Je fais tout ce que j'ai toujours voulu faire. Pour la prochaine étape de ma carrière, je veux commencer à gagner des trophées." Pourquoi pas en offrant une deuxième Coupe du monde à son pays (après celle de 1966)?.