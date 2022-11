Angleterre: Conte s’inquiète pour Kane "très, très fatigué" mais le titularise quand même

Antonio Conte, entraîneur de Tottenham, a décrit un Harry Kane très fatigué à dix jours du début de la Coupe du monde qu’il va disputer avec l’Angleterre. Mais l’entraîneur italien l’a quand même fait jouer en League Cup.

Sauf immense coup de théâtre, Harry Kane (29 ans), capitaine de l’Angleterre, figurera parmi les joueurs anglais retenus pour participer à la Coupe du monde qui sera dévoilée ce jeudi après-midi par Gareth Southgate. Mais dans quel état sera l’attaquant de Tottenham? Antonio Conte a révélé que ce dernier traversait un gros coup un gros coup de fatigue même s’il l’a tout de même titularisé en League Cup, mercredi lors de la défaite contre Nottingham Forest (2-0).

"Mardi, nous avons fait une séance d'entraînement légère et il s'est arrêté pour reprendre de l'énergie"

"Avec Harry, jusqu'à ce matin (mercredi), nous avons attendu pour voir s'il pouvait commencer ou non, a déclaré Conte. Mais dans cette situation, il était le seul attaquant pour nous. Pour cette raison, je ne peux que dire merci pour la disponibilité qu'ils me montrent. C'était un problème de fatigue. Vraiment, vraiment fatigué. Hier (mardi) nous avons fait une séance d'entraînement légère et à un moment il s'est arrêté pour reprendre de l'énergie. Mais il va bien, ce n'est que de la fatigue mais c'est normal car Harry a joué tous les matchs. Quand on a un joueur comme lui, c'est difficile de décider de ne pas le faire jouer."

L’Italien insiste sur la volonté de la star anglaise d’enchaîner les rencontres malgré un calendrier démentiel. A l’exception d’un match manqué contre Manchester City, Kane a débuté toutes les rencontres des Spurs (21) et n’a été remplacé qu’à deux reprises avant leur terme. Il a également disputé quatre parties avec l’Angleterre depuis le début de la saison.

"D'autres joueurs pourraient peut-être me dire: ‘je suis fatigué et je ne veux pas jouer et aider l'équipe’, poursuit Conte. J'ai un groupe de joueurs qui sont des hommes et de bons joueurs à cause de cela. Un autre pourrait être égoïste et penser à lui-même car dans une semaine, il doit jouer la Coupe du monde. Au lieu de cela, Harry Kane s'est avéré être un homme vraiment bon. "

"Aujourd'hui, ça aurait été vraiment difficile si Kane m'avait dit: ‘Peut-être que c'est mieux que je ne commence pas parce que je risque beaucoup d'avoir une blessure’. Mais je répète, c'est normal, ce qui se passe dans cette période." Le marathon n’est pas encore terminé pour Kane avec un dernier match à disputer avec Tottenham, samedi à Leeds. Il aura ensuite neuf jours pour récupérer et se préparer au premier match des Three Lions dans le Mondial, le 21 novembre contre l’Iran.