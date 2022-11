Coupe du monde 2022: la Belgique avec Hazard, Lukaku et trois joueurs de Ligue 1

Roberto Martinez a dévoilé ce jeudi la liste des 26 joueurs sélectionnés avec la Belgique pour le Mondial 2022 au Qatar. Malgré des pépins physiques et une méforme en club, Romelu Lukaku et Eden Hazard figurent dans le groupe choisi par le sélectionneur des Diables rouges.

Delesté de sa première place mondiale, la Belgique va tenter de remporter son premier titre majeur lors de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). Malgré les doutes, Roberto Martinez a décidé de faire confiance à ses cadres de la génération dorée des Diables rouges. Malgré un temps de jeu réduit à néant au Real Madrid, Eden Hazard garde la confiance du sélectionneur et sera même le capitaine de l'équipe lors du voyage dans le Golfe. Incertain à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, Romelu Lukaku figure aussi dans la liste des 26 joueurs retenus pour le tournoi.

"Eden Hazard est plus impliqué que jamais, son talent ne fait aucun doute et son expérience sera précieuse, a justifié le sélectionneur face à la presse. [...] La question avec Eden c'est d'avoir le rythme de la compétition."

Lukaku espéré pour les huitièmes

Contrairement à la France, privé de match amical de préparation, la Belgique défiera l'Egypte le 18 novembre. Lors du Mondial qatarien, les Diables rouges affronteront le Canada puis le Maroc et la Croatie dans le groupe F. Un groupe relevé où se trouvent notamment Luka Modric et les Vatrenis, vice-champion du monde en titre. Un match pour lequel la Belgique risque très certainement d'être privée de Romelu Lukaku.

Roberto Martinez a eu beau sélectionner le buteur de l'Inter Milan pour la Coupe du monde, le technicien a prévenu que Romelu Lukaku avait peu de chances de jouer pendant les poules. Le sélectionneur des Diables rouges a plutôt programmé son retour pour la phase à élimination directe, si la Belgique se qualifie.

Theate, Doku et Openda récompensés

En attendant le retour de Romelu Lukaku, Michy Bathshuayi et Lois Openda se chargeront d'animer l'attaque belge. Roberto Martinez s'est réjoui de la forme du buteur lensois et a lis l'accent sur son profil de joueur capable de "prendre les espaces" très différents des autres buteurs de la sélection. Le protégé de Franck Haise à Lens sera accompagné par deux autres pensionnaires de Ligue 1 au Qatar.

Si le gardien strasbourgeois Matz Sels n'a pas passé le cut, les Rennais Arthur Theate et Jérémy Doku font bien partie des 26 appelés pour la Coupe du monde au Qatar. Le défenseur central a un vrai coup à jouer pour une place de titulaire face aux vétérans Alderweireld et Vertonghen. Son coéquipier en Bretagne, aura un peu plus de mal à faire son trou au sein d'un secteur offensif où se trouvent aussi Kevin de Bruyne, Thorgan Hazard ou encore Yannick Carrasco.

Les Belges retenus pour le Qatar

Gardiens: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels



Défenseurs: Toby Alderweireld, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate



Milieux et latéraux: Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Hans Vanaken, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Timothy Castagne, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard



Attaquants: Romelu Lukaku, Eden Hazard, Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Dries Mertens, Lois Openda, Leandro Trossard



Réservistes: Jason Denayer, Alexis Saelemaekers, Bryan Heynen et Dodi Lukabekio