France-Angleterre: "J'avais les chocottes sur le penalty de Kane", confie Coman

Après la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales de Coupe du monde 2022, à l'issue d'une victoire face à l'Angleterre samedi (2-1), Kingsley Coman est revenu sur l'état d'esprit des remplaçants au cours de la partie. L'ailier a aussi confié sa "peur" au moment du deuxième penalty des Three Lions, qui a été loupé par Harry Kane.

C'est tout un pays qui a tremblé. Mais Harry Kane, le capitaine de l'Angleterre, a envoyé son second penalty (84e) au-dessus des cages de l'équipe de France lors du quart de finale de Coupe du monde 2022 ce samedi (2-1). Les Bleus sont ainsi toujours en course pour défendre leur titre et défieront le Maroc mercredi (20h) pour une place en finale.

>> Revivez France-Angleterre (2-1)

"J'avais les chocottes sur le penalty de Kane", a confié Kingsley Coman en zone mixte lorsque le capitaine des Three Lions a eu l'occasion d'égaliser dans la foulée du but d'Olivier Giroud (78e). L'ailier a par ailleurs été le seul joueur des Bleus à être entré en jeu (79e), en remplacement d'Ousmane Dembélé: "Sur le banc, on a toujours peur, comme sur le penalty (...) mais on a vraiment la sensation d'être tous prêts à se battre les uns pour les autres. Même sur le banc, on essaie de donner de l'énergie aux titulaires. On a vraiment crié, aidé au maximum."

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"Il y avait une intensité folle"

Absent en 2018 en raison d'une blessure, Kingsley Coman est cette fois considéré comme un remplaçant, derrière Ousmane Dembélé dans la hiérarchie. Il demeure néanmoins l'une des solutions préférées de Didier Deschamps, puisqu'il a participé à toutes les rencontres depuis le début de la compétition. "Il y avait une intensité folle, j'ai essayé de me battre sur tous les ballons même si je n'en ai pas eu beaucoup, a poursuivi Coman sur son apport face à l'Angleterre. A la fin, j'ai fait une faute et j'ai eu très peur."

Toutefois, si plusieurs cartons jaunes ont été distribués, aucun n'a été synonyme de suspension pour la demie qui s'annonce face aux Lions de l'Atlas, qui ont éliminé l'Espagne et le Portugal pour en arriver là. Sans oublier la phase de groupes où ils ont terminé à la première place de leur groupe, devant la Croatie et la Belgique. "On reste focus sur le terrain, il y a encore une demie face à une équipe du Maroc qui a été très bonne jusqu'ici. Il faudra mettre toute son énergie pour la victoire, a lancé Coman. Ils ont fait un super parcours, sortant d'un gros groupe. Ils méritent d'être là, on va bien bosser tactiquement."