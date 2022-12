Angleterre: touché par les critiques, Southgate envisage de quitter son poste

Gareth Southgate, sélectionneur de l’Angleterre, envisage de quitter son poste après l’élimination face à la France (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde alors qu’il lui reste deux ans de contrat.

Gareth Southgate est traversé par des sentiments diffus depuis l’élimination de l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, samedi face à la France (2-1). Le sélectionneur, sous contrat jusqu’en 2024, a laissé planer le doute sur son avenir, lassé par les critiques malgré des résultats très encourageants ces dernières années (demi-finale du Mondial 2018, finale de l’Euro 2021). Le technicien n’a pas oublié les zones de turbulence traversées.

"Beaucoup de choses conflictuelles dans ma tête en ce moment"

"J'ai trouvé des grandes parties des 18 derniers mois difficiles, a-t-il confié dimanche dans des propos rapportés par le Telegraph. Pour tout ce que j'ai aimé ces dernières semaines, je sais toujours comment les choses ont été pendant 18 mois. Ce qui a été dit et ce qui a été écrit, la soirée aux Wolves (en référence à la défaite face à la Hongrie, 0-4, en juin dernier sur le terrain de Wolverhampton, ndlr) il y a beaucoup de choses dans ma tête qui sont vraiment conflictuelles en ce moment. Je veux m'assurer de savoir si c'est la bonne chose de rester, si j'ai définitivement l'énergie pour le faire. Je ne veux pas arriver quatre ou cinq mois plus tard en pensant que j'ai fait le mauvais choix. C'est trop important pour que tout le monde se trompe."

L’ancien sélectionneur des Espoirs, en poste chez les A depuis 2016, veut digérer l’immense déception de l’élimination avant d’acter son choix. "Quand j'ai traversé les derniers tournois, mes émotions ont été difficiles à vraiment réfléchir correctement dans les semaines qui ont suivi, a-t-il poursuivi. Cela prend tellement d'énergie, et vous avez tellement de choses qui vous traversent l'esprit. Je veux prendre la bonne décision parce que ce doit être la bonne pour repartir, ou la bonne pour ne pas repartir et je ne pense pas que juste après le match soit le moment de prendre une décision comme celle-là. Les prochains jours non plus. Après chaque tournoi, je me suis assis avec tout le monde à la Fédéraion anglaise et j'ai discuté des choses de manière logique et je pense que c'est le bon processus à suivre à nouveau."

"Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire de plus" contre la France

Southgate a laissé entendre que cela lui prendrait un peu de temps pour surmonter ce revers face aux Bleus. Même si la prestation très solide de ses joueurs l'invitent à l'optimisme. "Je ne pense pas avoir surmonté cette défaite, mais celle-ci semble un peu différente quand nous réfléchissons à ce que nous avons fait, conclut-il. Je ne sais pas ce que nous aurions pu faire ou donner de plus. Je pense que nous avons livré une très bonne performance contre une équipe de haut niveau, ce qui, je pense, a été une étape psychologique importante pour ces joueurs. Dans cette compétition de haut niveau, nous avons restauré la crédibilité. Le reste du monde nous considère comme une bonne équipe mais nous sommes ici pour gagner et nous n'avons pas gagné. Je pense que nous avons montré une bonne facette de nous-mêmes. Les joueurs ont été fantastiques dans leur engagement, leur application et la qualité de leur jeu. Ils ont répondu à tant de questions individuellement et collectivement."