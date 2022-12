Coupe du monde 2022: à défaut du trophée, les Anglais ramènent "Dave le chat" et vont l'adopter

Mascotte des Three Lions depuis qu'il s'était invité dans leur camp de base au Qatar, Dave - un chat errant - va être transféré en Angleterre après l'élimination des hommes de Gareth Southgate. Si on ne sait pas encore qui va l'adopter, Kyle Walker et John Stones figurent en bonne position dans le dossier.

Une histoire qui ferait frissonner Ousmane Dembélé, mais qui plait beaucoup, beaucoup, aux suiveurs des Three Lions. Alors que l'ailier des Bleus nourrit une phobie des chats d'après Randal Kolo Muani, les internationaux anglais - du moins certains d'entre eux - se sont pris d'affection pour un matou errant dans leur camp de base, rapidement renommé "Dave the cat".

Un animal devenu mascotte officieuse, et particulièrement apprécié des défenseurs de Manchester City, Kyle Walker et John Stones. "Je l'ai nourri juste avant de venir, expliquait Stones en début de semaine passée, dans une interview au média de la Fédération anglaise. Le premier jour où on est arrivé, Dave est apparu dans la minute. Et après, chaque soir il venait s'asseoir en attendant sa nourriture."

"Certains gars s'éloignent de lui, mais moi je l'aime", glissait pour sa part Walker. En annonçant: "Si nous gagnons la Coupe du monde et que je peux le ramener, je l’adopterai. John et moi, on peut se le partager. On le mettra sur le terrain d'entraînement de City." Fin du dossier? Pas du tout.

Quatre mois d'isolement?

Si l'on pouvait craindre une simple amourette de vacances, rebondissement ce dimanche. On apprend en effet que malgré l'élimination des hommes de Gareth Southgate en quart de finale, Dave va tout de même être envoyé en Angleterre pour y refaire sa vie. "Il retourne dans l'équipe", a annoncé ce dimanche une femme à l'extérieur de l'hôtel des Three Lions, alors que Dave était placé dans une caisse de transport pour chat pour être conduit chez un vétérinaire voisin. "On ne sait pas encore qui va l'adopter, mais il va partir là-bas."

Walker va-t-il accueillir le félin chez lui? Va-t-il proposer une garde alternée à Stones ? Les deux coéquipiers vont-ils emménager ensemble pour vivre tous deux sous le même toit que Dave? Impossible de le savoir encore. Et il faudra sans doute être patient pour obtenir le fin mot de l'histoire: selon la presse britannique, Dave devra respecter une période de quarantaine de quatre mois à son arrivée en Angleterre, en raison des règles sanitaires locales.