Angleterre: un ancien joueur de Premier League conseille à Alexander-Arnold de prendre sa retraite internationale

Ecarté par Gareth Southgate à l'occasion du match de Ligue des nations entre l'Angleterre et l'Allemagne ce lundi, Trent Alexander-Arnold a vu sa position se fragiliser à l'approche du Mondial. Un ancien joueur de Premier League a pris la défense du latéral des Reds... tout en lui conseillant de se retirer des Three Lions.

"Si j'étais Trent, je me retirerais de la sélection internationale si je ne faisais pas partie du groupe pour la Coupe du monde. Je prendrais ma retraite jusqu'à ce qu'un nouveau manager prenne en charge l'Angleterre et me donne l'opportunité", a lâché l'ancien joueur d'Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, au micro de Talksport.

Remplaçant contre l'Italie en Ligue des nations (défaite 1-0), Trent Alexander-Arnold a été mis à l'écart du groupe pour le second match face à l'Allemagne (3-3). "Nous avons un grand effectif et nous avons quatre latéraux droits qui sont de super qualité. En ce moment, Kieran Trippier joue exceptionnellement bien et Reece James a été l'un des joueurs exceptionnels de la Premier League en ce début de saison", avait justifié Gareth Southgate, le sélectionneur anglais.

Actuellement, Reece James, Kyle Walker et Kieran Trippier lui sont préférés dans la hiérarchie.

"C'est une insulte"

"Je pense que c'est une insulte. J'aime Trippier mais Trent est un meilleur joueur que Kieran Trippier. (Kyle) Walker et (Reece) James, pour moi, sont meilleurs que Trent mais ne dites pas Trippier, allez. La blague est finie Gareth", a poursuivi l'ancien milieu offensif des Villans.

De retour dans un système à quatre défenseurs, Gareth Southgate recherche plus de garanties défensives, secteur dans lequel le latéral de 23 ans présente le plus de lacunes.