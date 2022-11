Argentine-Arabie Saoudite: l'effrayant choc entre le gardien saoudien et son défenseur

Dans les dernières minutes de la rencontre face à l’Argentine (2-1), le gardien de l’Arabie Saoudite, Mohamed Al-Owais, a percuté Yasser Al-Shahrani au niveau de la mâchoire avec son genou. Heureusement, le défenseur est sorti conscient après ce gros choc.

Après l’impressionnant KO entre Alireza Beiranvand et Majid Hosseini lors d’Angleterre-Iran (6-2), la rencontre entre l’Argentine et l’Arabie Saoudite s’est terminée dans la confusion par la victoire des Saoudiens (1-2) au terme d’une rencontre héroïque. Outre les scènes de joie au coup de sifflet final, l’image du temps additionnel a été l’incroyable choc entre le gardien de l’Arabie saoudite et son propre défenseur.

>> Revivez Argentine-Arabie Saoudite (1-2)

Alors que le chronomètre affiche la 94e minute, les Argentins poussent pour égaliser. Sur un ballon en hauteur d’Enzo Fernandez dans la surface saoudienne, Mohamed Al-Owais sort pour capter le cuir, mais son genou atterrit dans la mâchoire de son coéquipier Yasser Al-Shahrani, qui retombe lourdement.

Une sortie sur civière mais le pouce levé

Malgré le choc, l’arbitre laisse jouer et Angel Di Maria sert Lionel Messi aux abords de la surface. La Pulga s’engage dans une série de dribbles mais est stoppé par la défense adverse. Slavko Vincic décide enfin d'arrêter le jeu pour permettre aux soigneurs d’intervenir.

Conscient, Yasser Al-Shahrani est finalement évacué sur civière à la 99e minute et adresse un pouce levé pour indiquer que tout va bien pour lui. Le défenseur d’Al-Hilal est remplacé par Mohammed Al-Breik pour les dernières secondes du match, avant que l’arbitre ne libère Hervé Renard et ses hommes après 14 minutes de temps additionnel pour la première surprise de cette Coupe du monde.