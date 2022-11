Argentine: la colère d’Agüero privé de retrouvailles avec ses anciens coéquipiers

Sergio Agüero, ancien attaquant de l’Argentine, peste contre sa Fédération qui ne l’a pas encore autorisé à rendre visite à ses anciens coéquipiers qui débutent leur Coupe du monde au Qatar ce mardi face à l’Arabie saoudite (11h).

Retraité depuis moins d’un an et déjà snobé? Sergio Agüero a fait part de sa colère et de son incompréhension contre la Fédération argentine de football (AFA) pour ne pas avoir encore été autorisé à rendre visite à ses anciens partenaires au Qatar pour la Coupe du monde. L’ancien attaquant a été contraint de mettre un terme à sa carrière en décembre 2021 en raison d’un problème cardiaque mais a conservé des contacts étroits avec la sélection. Le président de la Fédération lui avait même proposé d’intégrer la déléfation, ce qu’il avait refusé pour suivre le Mondial en tant que spectateur. Il a rejoint Doha la semaine dernière et attendait visiblement plus de considération de ses anciens dirigeants.

"S'ils ne veulent pas que j'y aille, qu’ils me le disent en face"

"Je n’ai pas encore pu voir l'équipe nationale, a-t-il confié lors d’un stream sur ses réseaux sociaux. On va voir, tout est un peu bizarre. Ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas laissé. Soi-disant, vous devez avoir une accréditation pour passer. Ça me parait bizarre que cela prenne trois ou quatre jours. Je parle, je demande, ça vient d'en haut. Alors je vois que d'autres sont là à l'intérieur. C'est bizarre qu'ils ne vous donnent pas une accréditation rapide. J'ai été dans l'équipe nationale et ils vous font une accréditation rapidement."

L’ancien joueur de Manchester City et du Barça assure s’entendre "très bien avec tout le monde" et que les joueurs de l'équipe nationale argentine "ne sont pas responsables" de cette situation. "Demain (ce mardi, ndlr), ils jouent (face à l’Arabie saoudite), a-t-il rappelé. Je ne vais pas m'embêter. Je vais attendre que tout soit fini. Je voulais y aller plus tôt, pour leur souhaiter bonne chance. La situation est bizarre. Nous sommes l'Argentine et il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Je n'ai aucun problème à le dire."

S’il assure ne pas vouloir faire de problème, il s’offusque tout de même de ce manque de considération. "Je n'ai jamais fait de mal à personne, poursuit-il. Je me suis toujours bien comporté. Peut-être que des gens n'aiment pas qu'on leur dise de mauvaises choses. C'est un peu bizarre. Ça énerve de voir que d'autres sont arrivés dès le premier jour du voyage. J'ai envoyé un bon message. S'ils ne veulent pas que j'y aille, pas de problème, qu’ils me le disent en face."