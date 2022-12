Argentine-Croatie: pourquoi le nouveau pénalty obtenu par les Argentins fait débat

Lors de la demi-finale Argentine-Croatie au Mondial 2022 (3-0), Lionel Messi a débloqué la rencontre sur un penalty qui a fait l'objet de contestations.

Daniele Orsato a-t-il pris la bonne décision? En accordant mardi soir un penalty pour une faute de Dominik Livaković sur Julian Alvarez lors de la demi-finale Argentine-Croatie au Mondial 2022 (3-0), l'arbitre italien a permis à Lionel Messi d'inscrire son cinquième but de la compétition (33e minute). Mais aussi bien sur le terrain que sur les réseaux sociaux, ce coup de sifflet fait débat.

A priori, l'arbitre a estimé que Dominik Livaković avait commis une obstruction sur l'attaquant argentin, qui se présentait face à lui et qui a tenté un tir du pied droit juste avant d'être percuté de plein fouet. Mais le gardien croate, qui s'est avancé prudemment et se dirigeait vers le ballon, pouvait-il éviter le contact avec son adversaire qui arrivait bien plus vite? Ne s'agissait-il pas tout simplement d'un fait de jeu?

Julian Alvarez face à Dominik Livakovic, le 13 décembre 2022 © Capture d'écran

Un ancien arbitre valide

Comme le veut le protocole en cas de penalty sifflé, les images de l'action sont systématiquement analysées par les arbitres de l'assistance vidéo (VAR), en l'occurrence Massimiliano Irrati et son assistant Paolo Valeri. Malgré les contestations des Croates, ce qui a d'ailleurs valu un avertissement à Matteo Kovacic, Daniele Orsato n'est pas allé consulter l'écran de contrôle pour vérifier les ralentis.

"C'est bien arbitré", a estimé l'ancien arbitre espagnol Alfonso Pérez Burrull sur l'antenne de Radio Marca, qui ne voit donc aucune erreur d'appréciation. Un avis que ne partage absolument pas l'ancien international anglais Gary Neville, consultant pour la télévision britannique: "Il n'y a pas du tout penalty. Le gardien sort, il s'arrête au moment du tir et Alvarez lui fonce dessus et lui arrache la jambe. Qu'est-ce qu'il est censé faire? Ce n'est pas un penalty". Même son de cloche pour l'ex-attaquant irlandais Roy Keane, selon TalkSport: "Je suis d'accord, je ne pense pas que c'était un penalty, où d'autre pouvait-il aller?"