Argentine: l’ancien président de la République a embrassé la jambe de Martinez

Mauricio Macri, ancien président de la République argentine, a confié avoir embrassé la jambe gauche du gardien Emiliano Martinez avec laquelle ce dernier a repoussé la balle de match face à Randal Kolo Muani lors de la dernière finale de la Coupe du monde.

Le football s’invite partout en Argentine. Même dans une interview de l’ancien président de la République, Mauricio Macri (2015-2019), dans laquelle il a annoncé qu’il ne se présenterait pas aux prochaines élections, dimanche. Après cette information, les questions ont inévitablement dévié sur le sacre de l’Argentine lors de la dernière Coupe du monde après une finale d’anthologie face à la France (3-3, 4 t.a.b. 2) que l’ancien chef de l’Etat a vécue avec la même passion que les fans.

"Comment ne pas lui faire un bisou?"

Il a ainsi confié s’être laissé aller auprès du gardien Emiliano Martinez lorsqu’il l'a rencontré aux Trophées Fifa The Best en février. "C'était une coïncidence totale, dans ce théâtre, il y avait environ trois ou quatre entrées, situe-t-il. J'étais à côté en train de discuter avec Nasser Al-Khelaifi (président du PSG, ndlr), et Dibu (le surnom de Martinez) est arrivé le premier. Je le salue, je ne le connaissais pas mais je lui ai demandé de lui faire un bisou sur la jambe... comment ne pas lui faire un bisou, avec le ballon qu'il a sorti? Personne n’a enregistré la scène à ce moment-là."

Macri fait évidemment référence à l’arrêt décisif de Martinez face à Randal Kolo Muani à la dernière seconde de la prolongation. Il avait repoussé la frappe de l’attaquant de Francfort avec sa jambe gauche, sur laquelle il s’est depuis fait tatouer l’action.

Macri indique avoir également discuté avec Messi, sacré meilleur joueur The Best ce soir-là. "Je ne l'ai pas vu depuis la Coupe du monde en Russie (en 2018), a-t-il rappelé. Je l'ai vu libéré, heureux, un poids a été enlevé de ses épaules. Je lui ai dit tout ce que je pense. Ce que son leadership signifie pour l'Argentine qui vient, qu'il est l'ambassadeur de l'humilité."