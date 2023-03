Coupe du monde 2022: de nouvelles images du "Qué miras bobo?" de Messi à Weghorst dévoilées

Dans le documentaire de la Fifa dédié à la dernière Coupe du monde au Qatar, de nouvelles images de l'altercation entre Lionel Messi et Wout Weghorst ont été dévoilées. L'Argentin avait interpellé son adversaire avec une phrase devenue culte, "Qué miras bobo ?".

La scène avait fait le tour du monde. Après la victoire de l'Argentine face aux Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi avait haussé le ton face à Wout Weghorst, alors qu'il était en pleine interview à TyC Sports. "Que miras, bobo ? Anda para allá !", ("Qu'est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!", en VF), avait pesté le capitaine de l'Albiceleste à l'encontre de l'attaquant néerlandais.

Trois mois plus tard, la Fifa a révélé de nouvelles images de cet accrochage dans son documentaire "Written in the stars", retraçant les 64 matchs du Mondial 2022. On y voit Wout Weghorst passablement énervé, en train de mimer des paroles à destination de la Pulga, tandis que Sergio Agüero et Lautaro Martinez tentent de calmer le jeu. Pendant l'interview de Messi, le Néerlandais continue de fixer son adversaire, le regard noir.

Messi regrette ses paroles

Plusieurs semaines après cette soirée électrique, le capitaine argentin avait regretté son comportement. "Je n’aime pas ce que j’ai fait. Il y avait beaucoup de tension. C’est sorti naturellement. Il s’était passé beaucoup de choses avec ce joueur et deux autres pendant le match. C’est sorti naturellement. Je n’aime pas cette image", avait-il dit à la radio argentine.