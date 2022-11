Argentine-Arabie Saoudite: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la rencontre du groupe C

Quatre ans après l’élimination en huitièmes de finale face à la France, l’Argentine entre en lice lors de la Coupe du monde face à l’Arabie Saoudite ce mardi au Lusail Stadium de Doha.

La dernière danse de Lionel Messi débute ce mardi. Le capitaine de l’Argentine, qui dispute sa dernière Coupe du monde, espère faire mieux qu’il y a quatre ans, lorsque l’équipe de France avait mis fin au rêve de l’Albiceleste d’aller chercher une troisième étoile dès les huitièmes de finale.

Les Argentins affrontent l’Arabie Saoudite au Lusail Stadium pour le premier match du groupe C, qui comporte également le Mexique et la Pologne. Le coup d’envoi sera donné à 11 heures et la partie sera à suivre sur Bein Sport 1, ainsi qu’à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l’appli RMC Sport.

>> Suivez toute l’actualité de la Coupe du monde

Messi se “sent bien”

Pour son premier match du Mondial, l’Argentine pourra compter sur son capitaine. Le nom du joueur du PSG a été sur toutes les bouches ces dernières heures en raison de son état de santé. A l’écart lors des premières séances de l’Albiceleste à son arrivée à Doha, Messi a tenu à rassurer sur son état de forme à la veille de son premier rendez-vous au Qatar.

“Je me sens très bien physiquement. Je suis dans une très bonne période, tant sur le plan personnel que physique. Je me suis entraîné à part parce que j’avais un coup, mais rien d’inhabituel", a expliqué la Pulga devant la presse. A 35 ans, l’ancien barcelonais, dont la moindre apparition provoque l’hystérie depuis son arrivée dans l'émirat, s'apprête à disputer le cinquième Mondial de sa carrière. Il n’y en aura pas d’autre. "C'est ma dernière chance de réaliser le rêve que nous voulons tous: gagner la Coupe du monde. C'est ma dernière Coupe du monde", a-t-il confirmé.