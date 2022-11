Coupe du monde 2022: Pour le brassard arc en ciel c'est non, mais pour Maradona, la Fifa pourrait faire une exception

Selon la presse argentine, la Fifa pourrait faire une petite entorse à son très serré protocole d’avant-match à la Coupe du monde avec une chanson en hommage à Digeo Maradona, mort en 2020.

L’Argentine débute la Coupe du monde ce mardi face à l’Arabie saoudite (11h) animée d’une double mission en une. Celle d’offrir un titre mondial pour Lionel Messi et Diego Maradona, idole de tout un peuple mort en novembre 2020. L’absence d’hommage au "Pibe de oro" lors de la cérémonie d’ouverture n’est pas passée inaperçue en Argentine mais selon la presse la Fifa pourrait se rattraper en faisant une petite entorse à son protocole.

L’hommage pourrait se concrétiser par la diffusion de la chanson "Je vais vous encourager du ciel" ("Desde el cielo te voy a alentar") même si rien n’a encore été officialisé. Les protocoles d’avant-match font l’objet d’un timing très strict de la Fifa qui ne permet pas toujours des moments dédiées à des personnes avant les rencontres.

En 2018, Maradona, dont l’état de santé était déjà très fragile, s’était distingué dans les tribunes en vivant avec exaltation les matchs de l’Albiceleste. Il avait aussi adressé des doigts d’honneur depuis sa place embarrassant les officiels. L’annonce de sa mort le 25 novembre 2020 d’une crise cardio-respiratoire avait provoqué une onde de choc en Argentine et à travers le monde. Deux ans plus tard, l’Albiceleste vise un troisième titre mondial après ceux de 1978 et 1986 en hommage à sa légende.

"C'est étrange de ne pas le voir dans les tribunes, de ne pas voir les gens devenir fous quand il apparaît, ce qu'il a transmis, ce qu'il a fait ressentir aux autres, a déclaré Lionel Messi ces derniers jours. Ça va être spécial qu'il ne soit pas présent. Il aimait l'équipe nationale. Il a toujours été là et sera toujours de quelque part."