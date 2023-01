Argentine: Nicolas Tagliafico défend Emiliano Martinez pour ses célébrations

Passé en conférence de presse à deux jours du match de la 20e journée de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et l'OL, Nicolas Tagliafico est revenu sur les célébrations polémiques de son coéquipier Emiliano Martinez lors de la dernière Coupe du monde. Le latéral a défendu son compatriote.

Les faits et gestes d'Emiliano Martinez après la victoire de l'Argentine en Coupe du monde n'ont pas fini de faire parler. Ce vendredi, Nicolas Tagliafico, lors d'une conférence de presse avant un déplacement de l'Olympique Lyonnais sur le terrain de l'AC Ajaccio, a eu l'occasion de s'exprimer sur son compatriote.

"Quelqu'un d'un peu fou"

"Je crois que quand on réussit quelque chose de si grand comme un Mondial, il y a des émotions qui explosent et de l'adrénaline, a réagi Tagliafico avant la 20e journée de Ligue 1. Cela peut faire que l'on peut agir bizarrement. Ceux qui connaissent 'Dibu' Martinez savent que c'est une bonne personne et aussi quelqu'un d'un peu fou."

Au moment de recevoir le prix de meilleur gardien de la Coupe du monde, Emiliano Martinez a réalisé un geste obscène devant les caméras du monde entier. "Dibu" s'en est pris à plusieurs reprises à Kylian Mbappé ensuite. "Nous on le savait déjà de notre côté qu'il était un peu fou mais vu de l'extérieur je peux comprendre que cela puisse donner une mauvaise impression", a ajouté Tagliafico.

"J'espère que les gens peuvent comprendre que l'on est pas champion du monde tous les jours ni facilement et qu'il y a peut-être un moment où on contrôle moins les émotions", a conclu Tagliafico à propos de son coéquipier. En attendant, le latéral argentin va devoir se concentrer sur la fin de saison à l'OL, seulement 9e du championnat après 19 journées avec 25 points.