France-Argentine: Tagliafico compare son mariage avec… son duel avec Mbappé en finale de Coupe du monde

Le défenseur argentin de l’OL Nicolas Tagliafico a célébré son mariage mardi, quelques jours après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine. "La nervosité était à égalité sur le marquage sur Mbappé qu’au moment de la cérémonie" , compare-t-il.

Nicolas Tagliafico a pu célébrer dignement son union avec Carolina Calvagni mardi, auréolé d’un titre de champion du monde. Le média argentin Clarin détaille les festivités et relaye notamment ce que le latéral gauche de l’OL a dit au moment de fêter la nouvelle. Avec une comparaison sur la finale de la Coupe du monde contre l’équipe de France.

"La nervosité était à égalité sur le marquage sur Mbappé qu’au moment de la cérémonie, ironise-t-il devant les caméras. Je ne me rends toujours pas compte que nous sommes champions du monde, avec le temps je vais me rendre compte." Le défenseur de l’Albiceleste a disputé six des sept matchs de son équipe au Mondial, prenant part notamment à l’intégralité de la finale.

Une demande en mariage après le titre en Copa America

Clarin ajoute que la moitié de la sélection a assisté à la fête, étant donné que des joueurs sont déjà retournés en Europe et que d'autres qui ont dû satisfaire d’autres obligations, comme Messi, Di Maria ou Paredes. Tagliafico, en couple depuis sept ans, avait demandé sa petite amie en mariage au lendemain du sacre en Copa América contre le Brésil, le 11 juillet 2021.

Cette semaine, l’entraîneur lyonnais Laurent Blanc avait eu un mot pour son joueur, qui manquera le match à Brest ce mercredi (21h) et sans doute la réception de Clermont dimanche (17h). "On a Nicolas Tagliafico qui n'est pas blessé mais est devenu champion du monde, j'en profite pour le féliciter, c'est super, souriait-il en conférence de presse. Il rentre certainement le 1er janvier, parce qu'il se marie. Ce garçon a beaucoup de choses à fêter et j'espère qu'il va nous revenir en pleine forme".