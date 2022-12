Australie: le défenseur Bailey Wright endeuillé juste après la qualification

Le défenseur de l’Australie, Bailey Wright, a confié avoir été informé de l’état de santé critique de sa belle-mère juste après la qualification de la sélection pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Selon certains médias australiens, elle est décédée quelques heures plus tard.

Bailey Wright (30 ans) a vécu un tragique ascenseur émotionnel, mercredi. Quelques instants après la qualification de l’Australie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, le défenseur a révélé devant les médias qu’il venait de recevoir un SMS lui annonçant que sa belle-mère se trouvait dans un état de santé critique. Le joueur de Sunderland n’avait pas encore eu le temps d’en informer ses partenaires et ne connaissait pas l’état de santé exact de la mère de sa femme. Selon plusieurs médias australiens, elle est décédée, jeudi matin, quelques heures après le coup de sifflet final.

"C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi"

"Je dédie en quelque sorte cela à ma femme et à sa mère, a déclaré le joueur, entré à la 74e minute face au Danemark (1-0). Je ne suis pas... je vais être honnête, je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours avec nous. Ils traversent une période très difficile à la maison, mais finalement ils m'ont permis d'être ici et de vivre l'un de mes rêves. Alors je dédie ça à Tammy. Bénis-la. J'espère qu'elle est toujours avec nous."

Wright avait caché la situation de sa famille à l'équipe et au staff. "C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, nous avons tous beaucoup de choses à faire", a-t-il déclaré aux médias avant d’annuler à la dernière minute sa présence en conférence de presse, suite à l'annonce de sa mort qui a stupéfait ses coéquipiers.

"Mes condoléances vont à sa famille et à la famille de sa femme, a déclaré son coéquipier Milos Degenek. Surtout pour sa femme avec deux enfants, c'est quelque chose qu’on ne souhaite à personne et je pense que c'est un moment très difficile pour elle et pour lui aussi. Il sait que nous sommes sa deuxième famille, nous allons être derrière lui et s'il y a quelque chose que l'un d'entre nous peut faire ou que la Fédération peut faire en ce moment, je sais que Football Australia le fera et nous, en tant qu’équipe, ferons la même chose. Si l'un de nous peut aider, nous le ferons. Nous sommes tous derrière eux."



"Cela vous montre ce que nous vivons parfois en tant que footballeurs et ce que nous faisons vivre à nos familles, a ajouté le défenseur central de Columbus (MLS). Ce ne sont pas seulement quelques séances d'entraînement par semaine, un match de 90 minutes où 40.000 personnes viennent vous regarder où vous êtes payé beaucoup d'argent. Donc, c'est beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus de choses entrent en compte que le simple fait de jouer."



Le manager de Socceroos, Graham Arnold, a aussi assuré son joueur de son soutien. "Cela fait partie de ma façon de faire, de ma culture, de la culture familiale, a-t-il expliqué. Il est dévasté. C'est fou ces choses dans la vie quand quelque chose de spécial arrive, quelque chose est enlevé. Bailey va bien. Toute l'équipe et tout le monde prend soin de sa femme. Mais Bailey va bien."