Belgique: Hazard et Courtois nient une bagarre contre Vertonghen dans les vestiaires

Présent en conférence de presse ce mardi, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont nié une bagarre entre le numéro 10 et Jan Vertonghen dans les vestiaires après la défaite contre le Maroc (2-0) en phase de groupes de la Coupe du monde et ont cherché à calmer les tensions naissantes.

Présents en conférence de presse ce mardi, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont voulu rétablir la vérité concernant des échanges prétendument très tendus dans le vestiaire belge après la défaite 2-0 face au Maroc en phase de poules.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

"Je ne me suis pas battu contre Vertonghen, il est plus grand que moi"

"Il ne s'est rien passé dans le vestiaire après le match contre le Maroc", assure Eden Hazard. "Seul Roberto Martinez a parlé. Hier, nous avons discuté pendant la conversation de groupe. Je ne me suis pas battu contre Jan Vertonghen, je ne suis pas bête : il est plus grand que moi", a-t-il lâché en rigolant, alors que L'Equipe et RTL avançaient que les deux hommes en étaient venus aux mains.

"Jan [Vertonghen] m'a demandé des explications, explique-t-il concernant sa déclaration sur le fait que les défenseurs belges étaient trop lents. J'ai dit en riant qu'il n'était en effet plus aussi rapide. Il était d'accord avec moi. Les joueurs me connaissent aussi, j'aime rire. Mais je peux aussi être sérieux quand je dois le faire." "J'ai également parlé à Kevin De Bruyne. Il croit au groupe, plus qu’avant", renchérit le numéro 10 belge. Le joueur de Manchester City avait indiqué ne pas croire dans les chances de la Belgique au Mondial.

"On s'est dit les choses"

"Il ne s'est rien passé, tout le monde était déçu après la défaite, confirme Thibaut Courtois dans la foulée. Le manager a pris la parole. Il y a trop de mensonges à l'extérieur avec les réseaux sociaux. La situation créée n'existe pas. Comme un groupe, nous devons laisser la négativité en dehors, nous sommes une grande équipe et nous savons que nous pouvons le faire."

"Il y a eu une réunion entre tous les joueurs, confirme Eden Hazard. On s'est dit qu'il y avait encore un match à jouer. On a envie de gagner le match qui reste à jouer. Le plus important c'est d'être prêt. On s'est dit des choses, des bonnes, des moins bonnes. Peut-être certaines choses qui n'ont pas plu mais on a parlé."