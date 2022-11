Coupe du monde 2022: altercations, des joueurs qui ne se parlent plus... la Belgique au bord de la crise

Menacée d’une élimination dès le premier tour, la Belgique se déchire en interne et de vives tensions auraient éclaté entre Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Jan Vertonghen après la défaite face au Maroc (2-0) en Coupe du monde.

Miraculée contre le Canada (victoire 1-0), la Belgique a finalement plongé en s’inclinant contre le Maroc (2-0), dimanche. Et ce revers a provoqué de grosses tensions dans le vestiaire. Selon L’Equipe, Jan Vertonghen aurait reproché à deux de ses partenaires offensifs les critiques publiques sur la lenteur des défenseurs. Les joueurs ciblés seraient Eden Hazard et Kevin de Bruyne avec qui le ton serait monté au point que Romelu Lukaku a dû intervenir pour tenter de calmer les choses.

L’ancien joueur de de Tottenham, désormais à Anderlecht, avait déjà étalé son amertume quelques instants plus tôt lors de l’interview d’après-match sur Sporza, en ironisant sur ses attaquants. "Le premier match n'était pas bon et on s'en est sorti, a-t-il déclaré. Pas aujourd'hui. On ne se crée pas d’occasions. On attaque probablement aussi mal parce qu'on est trop vieux, non? Ce sera toujours quelque chose comme ça."

Dans une interview accordée au Guardian avant le Mondial (mais diffusée pendant), De Bruyne avait ouvertement conclu que les Diables Rouges, demi-finalistes en 2018, n’avait "aucune chance" de triompher en 2022. "Nous sommes trop vieux, avait-il lancé. Je pense que notre chance était 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle vieillit. Nous avons perdu des joueurs clés. Nous avons de bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders."

Une conférence de presse explosive ce mardi

Eden Hazard, aussi, avait émis des doutes sur les chances belges. Et ces reproches publics auraient heurté Vertonghen qui aurait rappelé aux deux stars qu’il les avait toujours défendues même dans leurs périodes difficiles. Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, a confirmé des "tensions" mais pas de cassure au sein du groupe où l’ambiance serait tout de même électrique. Selon L’Equipe, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois ne se parlent plus de longue date après un différend privé, les attaquants Michy Basthuayi et Romelu Lukaku ne sont pas de grands amis alors qu’Eden Hazard et Leandro Trossard ne s’adressent pas la parole, le second ayant publiquement revendiqué une place de titulaire à la place de son aîné avant la compétition. Lundi, l’équipe a tenu une réunion de crise pour tenter de calmer les tensions.

La journée de mardi est particulièrement attendue en Belgique avec la tenue d’une conférence de presse (13h) deux jours avant le choc face à la Croatie, jeudi (16h), décisif pour la qualification en huitièmes de finale. Les heures précédant ses prises de paroles publiques sont déjà chaotiques. Initialement, Yannick Carrasco et Arthur Theate devaient répondre aux questions des journalistes avant un changement de casting: Eden Hazard et Jan Vertonghen étaient annoncés... avant que le dernier nommé ne soit finalement remplacé par le gardien Thibaut Courtois. Deux cadres pour tenter de calmer le feu qui couve.