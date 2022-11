Belgique: Hazard gêné par une question sur le brassard "One Love"

Eden Hazard, capitaine de la Belgique, a reconnu se sentir mal à l’aise pour répondre à une question sur l’interdiction prononcée par la Fifa de porter le brassard "One Love" en soutien aux droits LGBTQIA+.

Comme l'Angleterre, le pays de Galles, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, la Belgique a renoncé à faire porter le brassard "One Love" à son capitaine Eden Hazard, mercredi lors du match de Coupe du monde face au Canada (1-0). Une décision prise après l’annonce par la Fifa que les joueurs le portant seraient sanctionnés d’un avertissement. Interrogé sur ce choix de renoncer au brassard de soutien aux droits LGBTQIA+, Eden Hazard a reconnu se sentir gêné.

"Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune"

"Je ne suis pas à l’aise d’en parler parce que je suis là pour jouer au foot, a déclaré l’attaquant du Real Madrid. On a été interdit un peu de… Je n’avais pas envie de commencer le match avec un carton jaune, ça aurait été embêtant pour la suite du tournoi. A refaire, peut-être que je le reporterai."

Mercredi, l’Allemagne, également concernée par le refus de la Fifa, a adressé un message fort en accusant l’instance internationale de censure. Les joueurs ont ainsi posé leurs mains devant la bouche au moment de la photo officielle avant qu’un communiqué de la Fédération ne soit posté sur les réseaux sociaux pour dénoncer la menace de sanctions brandie par la Fifa.

Le geste de l’Allemagne? "Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner"

Interrogé sur ce geste symbolique, Hazard s’est montré assez peu réceptif au côté symbolique en faisant un lien avec la défaite surprise des Allemands face au Japon (2-1). "Oui mais après, ils ont perdu le match, a répondu l’ancien Lillois. Ils auraient mieux fait de ne pas le faire et de gagner. On est là pour jouer au foot, je ne suis pas ici pour faire passer un message politique, des gens sont mieux placés pour ça. On veut être concentrés sur le football."