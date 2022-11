Coupe du monde 2022: l'Angleterre serait prête aussi à un recours après les menaces de la Fifa

Menacée de sanction par la Fifa si elle portait le brassard "One Love", la Fédération anglaise réfléchirait à un recours contre l'instane mondiale. Il serait notamment question du caractère légal, ou non, des consignes.

L'Angleterre ne décolère pas. La sélection des Three Lions n'a pas digéré les menaces de sanctions de la part de la Fifa si Harry Kane portait le brassard "One Love". La Fédération anglaise a chargé son équipe juridique d'examiner comment l'instance prévoyait de mettre en œuvre ses règlements et si les règles sont correctement appliquées dans ce cas, indique The Telegraph.

L'Angleterre, ainsi que six autres nations européennes, dont le pays de Galles et l'Allemagne, a reculé à contrecœur à porter le brassard officiel de la Fifa au grand dam d'Harry Kane, confirme le média anglais. La FA anglaise a écrit à la Fifa il y a plus de deux mois pour informer l'instance dirigeante mondiale du football que le capitaine anglais allait porter le brassard arc-en-ciel anti-discrimination mais n'avait reçu aucune réponse, jusqu'aux menaces ces derniers jours.

La Fédération allemande de football a déjà confirmé qu'elle explorait des options juridiques à donner à cette affaire. Un recours au Tribunal arbitral du sport n'est pas à exclure. The Telegraph précise que cela n'a pas été transmis à la FA anglaise.

Le Danemark aussi a fait part de son mécontentement

Très attachée au respect des droits humains, la DBU, la fédération danoise, fait partie des grands défenseurs du brassard 'One Love' lors du Mondial au Qatar. Déçu par la position de la FIFA et de Gianni Infantino, le président de la Fédération danoise de football (DBU), Jesper Møller, a expliqué ce mercredi face à la presse que la réflexion autour d'une sortie de sa fédération de la FIFA pourrait être envisagée si rien ne change selon les éléments relayés par les médias Berlingske et The Athletic.

"Le 21 novembre, l'Angleterre a demandé une réunion d'urgence avec la FIFA, qui est venue à l'hôtel anglais", a révélé Jakob Jensen, le président de la fédération danoise de football. La FIFA a dit qu'elle donnerait au moins un carton jaune."

Cependant, le dirigeant a confirmé qu'il espérait des changements avant d'en arriver-là. La DBU a également confirmée qu'elle faisait partie des quatre nations frondeuses qui n'ont pas soutenu la candidateur de Gianni Infantino à sa propre succession. Il est pour le moment l'unique candidat.