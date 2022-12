Belgique: Henry, Preud’homme, Kompany… Qui sera le prochain sélectionneur des Diables Rouges ?

Après l’annonce du départ de Roberto Martinez de son poste de sélectionneur de la Belgique, plusieurs noms sont cités dans la presse pour le remplacer sur le banc avec un favori pour la presse flamande: Michel Preud’homme.

L’heure de faire les comptes a sonné dès le coup de sifflet final de Belgique-Croatie (0-0) pour Roberto Martinez. Le bilan du sélectionneur, qui a annoncé son départ juste après l'élimination du Mondial, est disséqué sans état d’âme: l’Espagnol n’a rien gagné avec ce que beaucoup appelait la "génération dorée". Il s’en est approché lors du Mondial 2018 (défaite en demi-finale face à la France) avant d’être critiqué pour sa communication jugée "trop positive", sa concentration des pouvoirs (il était à la fois directeur technique et sélectionneur) et ses choix sportifs tournés vers le passé.

Preud'homme, le préféré des consultants et des sondages

Sa succession est ouverte et de nombreux noms reviennent dans la presse belge. Un en particulier du côté flamand: celui de Michel Preud’homme. L’ancien gardien des Diables Rouges est actuellement libre après son départ du Standard de Liège en 2021, où il avait effectué son retour après avoir mené l’équipe au titre de champion en 2008. Son nom est plébiscité par les consultants et les supporters. Dans un sondage réalisé par la RTBF, il recueille le plus de suffrages loin devant Thierry Henry, actuellement numéro 2 du staff.

Le champion du monde français connaît très bien cette équipe qu’il conseillait déjà comme troisième adjoint de Martinez en 2018. S’il est très proche de certains joueurs (dont Romelu Lukaku qu’il a consolé après le nul face à la Croatie), beaucoup lui reprochent son manque d’expérience après ses aventures peu concluantes à Monaco et l’Impact Montréal.

La belle cote Philippe Clement

Les noms d’anciens joueurs belges remontent comme celui de Vincent Kompany, ancien défenseur des Diables Rouges actuellement en poste à Burnley. L’ancien joueur de Manchester City est apprécié pour son côté fédérateur, recherché après les tensions apparues dans le groupe pendant ce Mondial.

Philippe Clement, actuellement en poste à Monaco, a aussi le vent en poupe. Il présente l’avantage d’avoir accumulé de l’expérience et de savoir gérer les egos. Son nom (12%) arrive derrière ceux de Preud’homme (39%) et Henry (17%) dans le sondage de la RTBF. Celui de l’ancien Thomas Vermaelen est aussi murmuré. C’est aussi le cas de Hein Vanhaezebrouck (La Gantoise) et Wouter Vrancken (Genk) qui partent de beaucoup plus loin.