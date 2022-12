Coupe du monde 2022: "On n’est pas une génération dorée", lâche Courtois après l'élimination de la Belgique

Lucide sur le faible niveau affiché par la Belgique lors de la Coupe du monde, Thibaut Courtois a estimé que la fameuse "génération dorée" des Diables Rouges n'en était pas une.

Ils étaient demi-finalistes en Russie. Quatre ans plus tard, au Qatar, ils sortent par la petite porte. Avec seulement quatre points pris en trois matchs, les Belges ont été éliminés dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022. Une désillusion pour cette sélection, et une triste fin pour la fameuse "génération dorée". "Dorée, c’est difficile à dire", a toutefois balayé Thibaut Courtois après le nul concédé face aux Croates ce jeudi (0-0).

"Si tu ne gagnes rien… On n’est pas une génération dorée, mais une génération avec beaucoup de talent, des grands joueurs. On a montré en Russie qu’on pouvait bien jouer. Mais lors du dernier Euro et sur ce Mondial, on n’était pas nous-mêmes. C’est un peu dommage. On verra ceux qui partent, ceux qui restent. Il y a déjà des matchs en mars pour se qualifier pour l’Euro", a commenté le portier belge sur beIN Sports.

"On a tout fait pour gagner"

Incapables de se qualifier pour les huitièmes dans un groupe où ils ont été devancés par le Maroc et la Croatie, les Belges quittent donc Doha pour ce qui est l'une des plus grosses déceptions de ce Mondial.

"Ce n’est pas ce qu’on voulait. Mais on savait dès le début qu’on allait affronter trois adversaires difficiles. Sur le premier match, contre le Canada (1-0), on a gagné alors qu’on ne méritait peut-être pas de gagner. Sur le deuxième match, le nul aurait été correct (défaite 2-0 contre le Maroc). Aujourd’hui, tu te retrouves dos au mur en jouant contre un bon pays. On a montré ce qu’on voulait voir, mais on touche les poteaux, le ballon ne voulait pas entrer… C’est le foot. On a tout fait pour gagner. C’est sur le deuxième match qu’on n’a pas fait ce qu’on devait faire", a insisté Courtois.

Dans la foulée de cette élimination, Roberto Martinez a annoncé qu'il quittait ses fonctions de sélectionneur de la Belgique. Il était arrivé en 2016.