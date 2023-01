Belgique: "Il a le respect de tous les joueurs", Lukaku pousse fort pour la nomination d'Henry comme sélectionneur

Romelu Lukaku a fait part de sa préférence à la presse italienne pour la succession de Roberto Martinez, non reconduit après l'élimination des Diables Rouges au premier tour de la Coupe du monde.

La génération dorée belge de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku a sans doute fait une croix sur ses rêves de titre à la Coupe du monde. Quatre ans après sa troisième place en Russie, décrochée à l'issue d'un tournoi où elle pensait mériter mieux, la Belgique a tout raté au Qatar, n’inscrivant qu’un seul but face au Canada pour finir troisième de son groupe derrière le Maroc et la Croatie.

Une triste sortie de route dès les phases de poules aux allures de fiasco, à l’image du spectacle désespérant proposé à la fois sur le terrain et en coulisses, avec des dissensions apparues au fil de la compétition. Cette faillite collective a coûté sa place à Roberto Martinez, le sélectionneur. Qui serait le candidat idéal pour le remplacer ? Romelu Lukaku pousse pour la nomination de Thierry Henry, adjoint de Martinez pendant le Mondial.

Un candidat idéal

"Pour moi, Henry est le prochain sélectionneur de la Belgique, estime l'attaquant de l'Inter dans une interview accordée à Sky Sport Italia. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je le dis ouvertement : il sera le prochain entraîneur. Il a le respect de tous les joueurs, il a tout gagné. Il connaît le métier d'entraîneur, il sait ce que nous devons faire pour y arriver. Il connaît l'équipe, la ligue, le staff."

Pour Romelu Lukaku, Thierry Henry présente toutes les caractéristiques du candidat "idéal". "Après, je ne sais pas qui ils vont prendre, tient-il à préciser. Mais je ne pense pas que la Belgique doive repartir de zéro. Jusqu'à présent, cette génération n'a pas gagné, mais nous devons continuer à essayer de gagner. Il veut gagner, et je ne pense pas que la fédération va prendre un entraîneur qui veut tout changer et repartir de zéro. Pour moi, cela n'en vaut pas la peine."

Un nom qui revient dans la presse belge

Dans un texte rédigé à la manière d'une petite annonce, la Fédération belge a décrit le profil-type du sélectionneur qu'elle recherche pour succéder à Roberto Martinez, "un serial winner avec de l'expérience dans la gestion de joueurs de top niveau".

"Le nouveau coach national saura également comment créer un groupe soudé et intégrer des jeunes joueurs (...) Il devra aussi être un expert tactique, qui appuiera ses choix sur la base de données, de la technologie et de paramètres objectifs ‘datas’, et utilisera l’expertise ainsi que la structure sportive de la Fédération", peut-on encore lire sur l’annonce publiée mi-décembre.

Le Néerlandais Louis van Gaal (libre), le Belge Vincent Kompany (sous contrat à Burnley avec qui il occupe la tête de la Championship/D2 anglaise), les Français Hervé Renard ou Thierry Henry (adjoint de Martinez) sont les noms qui reviennent le plus souvent dans la presse belge.