Coupe du monde 2022: Drogba vole au secours de Lukaku, coupable désigné de l'élimination belge

La Belgique a été éliminée de la Coupe du monde jeudi après le nul concédé face à la Croatie (0-0). Entré en jeu à la pause, Romelu Lukaku a eu de nombreuses opportunités pour marquer, et beaucoup se déchainent contre lui. Didier Drogba a volé à son secours.

Les images de Lukaku en train de violemment frapper la vitre du banc de touche à l'issue du match ont fait le tour du monde, comme celles qui montrent l'attaquant totalement effondré, et consolé par Thierry Henry. L'attaquant belge, qui a raté plusieurs occasions franches d'offrir la victoire à la Belgique jeudi contre la Croatie (0-0), a vu une autre légende du ballon rond voler à son secours ce vendredi.

"C’est vrai qu’il a raté quelques occasions en fin de match, mais je vois ça différemment. C’est le seul à s’être créé autant d’opportunités en trois rencontres, a rappellé Didier Drogba au micro de la RTBF. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur qui n’a pas joué depuis deux ou trois mois (il avait joué 41 minutes depuis le 26 août avant ce match, ndlr) et qui est en difficulté depuis un peu plus d’un an. Avec le nombre d’occasions qu’il s’est procurées après son entrée en jeu, cela prouve surtout que la Belgique avec un Lukaku fit, ce n’est pas la même équipe."

Lukaku risque de faire des cauchemars

Romelu Lukaku a vécu un véritable calvaire face à la Croatie. Entré en jeu pour essayer de marquer le seul but qu'il fallait à son équipe pour l'emporter, il a raté un grand nombre d'occasions, certaines qui paraissaient presque immanquables.

Après avoir trouvé le poteau à la 61e alors qu’il était très bien placé dans les six mètres (même si l'angle de frappe était restreint), le Belge a gâché un but tout fait à la 87e. Trouvé par Thorgan Hazard sur un centre, il était seul à un mètre du but mais ne s’attendait visiblement pas à recevoir le ballon. Finalement, le cuir lui a seulement rebondit dessus alors que le but était grand ouvert.

L'attaquant de l'Inter a eu d'autres occasions, beaucoup moins évidentes, mais qu'un Lukaku à 100% aurait tout de même pu convertir. Comme par exemple celle où il est devancé par l'énorme tacle de Gvardiol, sur un ballon qui traînait dans la surface. La Belgique sort de ce Mondial assez logiquement, avec des armes insuffisantes, et des leaders presque à l'agonie, à l'image de son capitaine, Eden Hazard, l'ombre de ce qu'il était en 2018.