Belgique-Maroc: "Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est trop vieux", Vertonghen répond froidement à De Bruyne

En zone mixte après la défaite de la Belgique (2-0) face au Maroc dimanche en Coupe du monde, Jan Vertonghen a répondu de manière grinçante à Kevin De Bruyne, qui a estimé avant la rencontre que les Diables Rouges n'avaient pas le niveau pour remporter le Mondial.

La Belgique a déçu. Ce dimanche, les Diables Rouges se sont inclinés (2-0) face au Maroc lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde. Après la partie, Jan Vertonghen a répondu à sa manière à Kevin De Bruyne, qui avait estimé dans un entretien avant le match que la Belgique n'a "aucune chance" de décrocher une première étoile mondiale.

"Nous sommes trop vieux", avait répondu avec franchise le joueur de Manchester City sur les chances d'un sacre belge, avant d'ajouter: "Je pense que notre chance était en 2018. Nous avons une bonne équipe, mais elle vieillit. Nous avons perdu des joueurs clés. Nous avons de bons nouveaux joueurs qui arrivent, mais ils ne sont pas au niveau des autres joueurs en 2018. Je nous vois plus comme des outsiders."

Une réponse grinçante

"Je suppose qu’on attaque mal parce qu’on est aussi trop vieux devant”, a glissé Jan Vertonghen en zone mixte dimanche après le revers face aux Lions de l'Atlas. Une réponse forcément à De Bruyne mais aussi à Eden Hazard, qui a souligné que la Belgique n'a pas "les trois défenseurs centraux les plus rapides du monde mais ça ils le savent".

La sélection dirigée par Roberto Martinez devra jouer sa qualification pour les huitièmes de finale face à la Croatie jeudi prochain (16h), pour effacer aussi cette déception face au Maroc. "On ne s’est pas créé assez d’occasions, est revenu Vertonghen. On prend deux fois le même but au premier poteau. C’est très frustrant, cela ne se passe pas comme on le souhaite. La qualité dans le groupe est présente, on a les armes pour passer au troisième match."

En 2018, la Belgique terminait à la troisième place de la compétition, après un succès dans la petite finale face à l'Angleterre (2-0). Les Diables Rouges s'étaient auparavant inclinés contre l'équipe de France (1-0) sur un but de Samuel Umtiti. Quatre ans après, les Bleus sont eux déjà qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial après deux journées. La Belgique n'a elle déjà plus le droit à l'erreur.