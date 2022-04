Bonne nouvelle pour les Bleus, les supporters s’arrachent les billets pour la Coupe du monde au Qatar

Malgré la complexité du voyage au Qatar, les Français ont pris d’assaut la billetterie pour le prochain Mondial, avec déjà 28 000 demandes de places au dernier pointage de la FIFA.

Le voyage a beau s’annoncer très compliqué, au grand dam des associations de fans qui n’ont eu de cesse de le déplorer, les tribunes françaises devraient bien faire le plein au Qatar. Alors que la billetterie pour le prochain Mondial a ouvert le 5 avril, l’espace français a déjà reçu 28.000 demandes de places, d’après les chiffres de la FIFA. C’est moins que les requêtes pour la Russie en 2018, mais bien plus que la capacité réservée aux supporters bleus sur place.

Ce chiffre devrait encore être amené à augmenter, puisque la billetterie ne fermera que jeudi prochain et qu’elle est habituellement prise d’assaut lors des derniers jours. Sur toutes les personnes ayant fait une demande, il y aura nécessairement des déçus : les Français ne pourront occuper que 7% de la capacité des stades où joueront les Bleus. Au premier tour, cela correspond à 2.500 places… alors que 5000 personnes en moyenne ont fait la demande pour chacun des trois matchs.

Un tirage au sort pour faire des heureux

Le tri sera donc fait par tirage au sort, à l’issue des inscriptions. Contactés à partir du 31 mai, les heureux élus auront jusqu’à la mi-juin pour confirmer leur venue au Qatar, sans quoi leurs places seront récupérées par d’autres. La priorité est donnée aux adhérents du Club des supporters des Bleus, et particulièrement à ses plus anciens membres. Pour l’instant, la France fait partie des quatre nations ayant fait le plus de demandes de réservation parmi les qualifiées.

Cet engouement peut surprendre, tant il parait complexe de voyager au Qatar pour la compétition. Les conditions d’hébergement, notamment, avaient été pointés du doigt: le peu de chambres proposées sur place le sont souvent à des prix prohibitifs. Les prix des places pour les matchs à élimination directe ont également augmenté par rapport à 2018, ce qui contribue à gonfler le budget du voyage.