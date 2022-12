Coupe du monde 2022: double coup dur pour le Brésil, Gabriel Jesus et Alex Telles sont forfait pour le reste du Mondial

Les pépins physiques s'enchaînent du côté de la Seleçao brésilienne. Après Neymar, Danilo et Alex Sandro, ce sont Gabriel Jesus et Alex Telles qui sont touchés, plus durement. Les deux joueurs doivent déclarer forfait pour la suite du Mondial.

Décidément, la sélection brésilienne n'est pas épargnée par les pépins physiques. Parti au Qatar avec une impressionnante profondeur d'effectif, Tite pourrait bientôt être contraint de bricoler, comme il a commencé à le faire vendredi face au Cameroun (0-1), lorsque Marquinhos est entré au poste de latéral gauche.

En plus de Neymar, Danilo et Alex Sandro (les trois devraient pouvoir rejouer prochainement), la sélection devra se passer pour le reste du Mondial d'Alex Telles et Gabriel Jesus - tous les deux blessés au genou droit. Globo a annoncé la mauvaise nouvelle, avant que la Fédé brésilienne ne la confirme par communiqué.

Si pour l'attaquant d'Arsenal, quelques semaines devraient suffire pour récupérer, la situation est plus préoccupante pour le latéral gauche. Ce dernier pourrait se faire opérer.

Quelle défense face à la Corée?

Tite doit commencer à avoir des maux de tête, car trois joueurs sont déjà passés par l'infirmerie et sont en pleine convalescence, avec une reprise progressive des entraînements. Les deux latéraux, Danilo et Alex Sandro devraient pouvoir rejouer durant la compétition, tout comme Neymar qui semble récupérer de sa blessure à la cheville.

Pour Alex Sandro, un contre-la-montre est lancé pour savoir s'il pourra tenir sa place en huitième de finale face à la Corée du Sud lundi. Dans le cas inverse, Tite pourrait avoir de gros soucis pour composer son onze. Si Eder Militao a déjà prouvé qu'il pouvait jouer à droite en cas de besoin, en cas de forfait d'Alex Sandro et Danilo, le sélectionneur brésilien devra improviser.