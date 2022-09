Arsenal: Gabriel Jesus explique pourquoi il a quitté Manchester City

Arrivé cet été à Arsenal, avec qui il réussit un joli début de saison, Gabriel Jesus a expliqué à ESPN Brésil qu'il avait quitté Manchester City car il n'adhérait plus au style de jeu de Pep Guardiola.

Sept matchs joués, quatre buts, trois passes décisives : pour l’instant, Gabriel Jesus connait des débuts réussis avec Arsenal. Arrivé à Londres cet été contre 52 millions d’euros, en provenance de Manchester City, l’attaquant est revenu sur cette entame idyllique au micro d’ESPN Brésil. En expliquant notamment qu’elle devait beaucoup au projet de jeu des Gunners, qui lui convient nettement mieux que celui de Pep Guardiola.

"J’étais très heureux à Manchester City, a tout de suite tenu à clarifier l’international auriverde. Mais je devais aussi accepter la façon dont l’équipe voulait que je joue, et c’était très clair. La principale question, c’était de savoir ce que voulait Guardiola sur le terrain. Ensuite, vous deviez l’accepter ou non. Si vous n’acceptez pas, c’était au revoir et passer à autre chose."

"J'ai compris ce qu'Arteta attendait"

Pour lui, son jeu n’a jamais vraiment collé au projet souhaité par l’entraineur catalan. "Je l’ai accepté pendant un moment, mais il est arrivé un moment où j’ai voulu quelque chose de différent pour moi, a-t-il poursuivi. Je l’ai remercié, il a compris et nous nous sommes séparés." Au total, Gabriel Jesus aura passé cinq ans avec les SkyBlues, inscrivant 95 buts en 236 rencontres.

Sous les ordres de Mikel Arteta, pourtant disciple assumé de Guardiola, dont il a été l’adjoint, l’attaquant prend du plaisir, dans un style qui n’a rien à voir avec ce qu’il a connu par le passé. "C’est un football différent, ce sont des joueurs différents, des façons différentes de jouer, a-t-il détaillé. À City, l’attaquant n’a pas beaucoup le ballon, il suffit de regarder les matchs pour voir. J’ai beaucoup parlé avec Arteta de mon style de jeu, il me connaît, je le connais, j’ai compris ce qu’il attendait de moi. Maintenant, je suis libre sur le terrain, je joue avec le sourire et je donne mon maximum."