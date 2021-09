Brésil: la nouvelle provocation de Richarlison contre les Argentins après l'arrêt du match

Depuis la dernière Copa America, l’attaquant brésilien Richarlison et les Argentins ont l’habitude de se chambrer sur les réseaux sociaux. Bien que non retenu avec la Seleçao en raison des règles sanitaires pour les joueurs évoluant Angleterre, le buteur d’Everton s’est moqué de l’Albiceleste dimanche soir après l’interruption du choc Brésil-Argentine dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

C’est bien connu, Brésiliens et Argentins ne filent pas toujours le parfait amour. La rivalité entre les deux géants sud-américains est entretenue par les supporters, les médias mais aussi par certains joueurs. C’est le cas notamment de Richarlison. Depuis la dernière Copa America, l’attaquant de la Seleçao et certains joueurs de l’Albiceleste ne manquent jamais une occasion de se chambrer. Tout a commencé avec une interview du buteur d’Everton avant la finale Brésil-Argentine. L’assurance, voire l’arrogance de Richarlison, persuadé que son pays allait battre l'Albiceleste et triompher à domicile, était très mal passée auprès de certains joueurs argentins, à commencer par Leandro Paredes et Angel Di Maria. "Ça nous a mis en colère", a reconnu très récemment ce dernier à TyC Sports.

Vainqueurs des Brésiliens en finale, les deux joueurs du PSG ont vite répondu à Richarlison. C’était lors des Jeux olympiques de Tokyo après que le joueur auriverde a inscrit un triplé face à l’Allemagne (4-2). "Et en finale ?", a interrogé Paredes sur une publication postée sur les réseaux sociaux faisant référence à la finale de la Copa America. Il y a eu ensuite d’autres piques comme cette vidéo où l'on voit Richarlison, entouré de trois équipiers brésiliens, faire "au revoir" de la main après l’élimination de l’Argentine aux JO.

Le message provocateur de Richarlison contre l'Argentine © @Instagram

"Anvisa 1- Argentine 0"

Dimanche, l'attaquant de 24 ans n’était pas de la partie pour les retrouvailles puisque le buteur d’Everton faisait partie des joueurs non retenus en raison des règles d’isolement très strictes en vigueur au Brésil concernant les personnes venant du Royaume-Uni. Et c’est justement ces consignes qui ont été à l’origine de l’incroyable fiasco lors du choc Brésil-Argentine comptant pour les éliminatoires de la zone Amsud pour la Coupe du monde 2022 dimanche soir à l’Arena Corinthians de Sao Paulo.

Pour rappel, des membres de l’Agence sanitaire brésilienne, l’Anvisa, sont entrés sur le terrain pour dénoncer le non-respect des règles sanitaires de quatre joueurs de l’Albiceleste évoluant en Angleterre : "Tout ce qu’on a préconisé n’a pas été accompli. Ils ont reçu l’ordre de rester isolés", a expliqué son président. Après de longues minutes d’incompréhension et de confusion, la rencontre fut définitivement interrompue. Du pain bénit pour Richarlison qui a partagé un post provocateur sur une Story Instagram : "Anvisa 1- Argentine 0." On attend la réponse des partenaires de Lionel Messi…