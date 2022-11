Brésil-Serbie: Thiago Silva tacle le manque de respect du sélectionneur serbe

Thiago Silva, capitaine du Brésil, regrette que le sélectionneur serbe, Dragan Stojkovic, ait sous-estimé les qualités de la Seleçao en défense avant la rencontre entre les deux équipes (2-0).

Le Brésil a parfaitement lancé son Mondial face à la Serbie (2-0) malgré l’inquiétude autour de la blessure de Neymar à la cheville droite. La Seleçao, grande favorite pour le titre, a largement dominé la rencontre avec ses quatre attaquants: Neymar, Vinicius, Raphinha et Richarlison, auteur d’un doublé. Elle a aussi régné en défense, un secteur trop sous-estimé selon Thiago Silva qui a critiqué le sélectionneur serbe, Dragan Stojkovic pour avoir mis en doute l’équilibre du Brésil entre son attaque fournie et sa défense.

"La prochaine fois, il étudiera un peu mieux notre équipe"

"Nous sommes toujours heureux quand nous gagnons, 1-0, 2-0, a déclaré le défenseur de Chelsea. Nous sommes heureux quand nous ne souffrons pas derrière. Je n'aime pas beaucoup parler, provoquer la controverse, mais leur entraîneur a dit: 'ils vont jouer avec quatre attaquants, mais y-a-t-il quelqu'un derrière?'. C'est un manque de respect. On ne demande à personne d'avoir peur de nous, mais un peu de respect... Si vous aviez étudié notre équipe, vous verriez que nous avons encaissé peu de buts, que nous ayons joué à trois ou à quatre en attaque."

L’ancien joueur du PSG a reconnu que cette déclaration avait servi de motivation avant la rencontre. "Aujourd'hui, tout arrive, rappelle-t-il. Téléphones, réseaux sociaux, plus toutes les personnes qui nous accompagnent. Tu ouvres Instagram et c'est là, en première page. Je n'aime pas trop parler de nos adversaires, parce que nous avons beaucoup de respect pour chacun d'eux. Mais je pense qu'il ne nous a pas respectés, surtout le secteur défensif. Je pense qu'il sait qui sont Marquinhos, Danilo, Alex Sandro, Thiago Silva..."

O Monstro se félicite d’ailleurs d’avoir parfaitement contenu les attaquants adverses. "On a essayé de neutraliser leurs mouvements, ils n’ont pas eu de réelle occasion de marquer. J'espère que la prochaine fois, il pourra étudier un peu mieux notre équipe et avoir un peu plus de respect dans sa déclaration."