Brésil: Tite "sûr et certain" que Neymar rejouera lors de cette Coupe du monde

Le sélectionneur Brésilien, Tite, était plutôt rassurant après la blessure de Neymar, victime d’une entorse de la cheville droite face à la Serbie (2-0) jeudi lors de l’entrée en lice de la Seleçao en Coupe du monde 2022.

Le Brésil tremble pour sa star. Neymar est sorti blessé pour son premier match de la Coupe du monde 2022 jeudi face à la Serbie (victoire de la Seleçao 2-0). Le numéro 10 brésilien souffre d’une entorse de la cheville. "On n'a pas encore eu le temps de faire un bilan plus complet, mais la cheville a déjà un peu gonflé, a déclaré le médecin de la sélection brésilienne au micro de la radio Itatiaia. C'est important d'attendre les 24 premières heures, voir comment il va réagir. Maintenant, c'est juste une question de calme et un peu de patience."

Prochain rendez-vous lundi contre la Suisse

Alors que le Brésil disputera son deuxième match du Mondial lundi face à la Suisse (17h), Tite se veut plutôt rassurant. A la question: "Vous pouvez être sûr que Neymar va jouer dans cette Coupe du monde ?", le sélectionneur a répondu: "J'en suis sûr et certain."

Peu après cette conférence de presse, le joueur est sorti du stade en boitant légèrement, sans répondre aux questions des journalistes, volumineux écouteurs sur la tête, accompagné par un membre de l'encadrement. Neymar a déjà été touché à cette cheville droite en 2019, le forçant à renoncer à disputer la Copa America.