Brésil: Tite explique son choix de convoquer Dani Alves pour le Mondial et comment il va l’utiliser

Tite a répondu mardi aux critiques sur la convocation de Daniel Alves pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur du Brésil a expliqué quel rôle il souhaite confier au latéral droit de 39 ans, qui évolue désormais au Mexique.

C’est un choix qui fait beaucoup parler outre-Atlantique. Tite a décidé de convoquer Daniel Alves pour disputer la Coupe du monde 2022, qui débutera dans onze jours au Qatar. A 39 ans, le latéral droit va devenir le plus vieux joueur de la Seleçao à participer à un Mondial. L’ancien taulier du Barça évolue depuis l’été dernier au Mexique, sous le maillot des Pumas. Et ses performances sont jugées assez médiocres. Mais son expérience du haut niveau et ses 125 sélections (8 buts) pourraient s’avérer utile pour la Seleçao.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Tite a justifié son choix de miser sur l'ex-défenseur du PSG. "Les critères de Daniel Alves sont les mêmes critères pour tous, a expliqué le coach auriverde. Ils récompensent la qualité technique individuelle, l’aspect physique et l’aspect mental. Tout comme les autres joueurs."

"Alves a la qualité pour participer à la construction du jeu"

"Comme nous jouons avec des ailiers, nos latéraux ne joueront pas sur l’aile, a-t-il précisé. Ils ne seront pas des latéraux offensifs. Nous aurons des latéraux qui participeront à la construction du jeu. Et la qualité technique que Daniel Alves apporte à l’équipe à cet égard est impressionnante. Il a la qualité technique pour participer à la construction, pour être un meneur de jeu. Il ne sera pas un joueur qui fera 70 mètres en avant, 70 mètres en arrière…"

Tite a profité de son intervention pour envoyer un message clair à ses détracteurs. En assumant pleinement sa décision. "Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir aux gens qui sont sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui s’y expriment, a lâché le technicien de 61 ans. C’est un public dont je ne sais pas quel pourcentage du peuple brésilien il représente. Je respecte les opinions divergentes. Je ne suis pas là pour convaincre tout le monde. Je n’ai pas cette prétention."