Mondial 2022: les "larmes de joie" de Dani Alves, qui va entrer dans l’histoire du Brésil

Dani Alves a été appelé par Tite pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Brésil. Une convocation accueillie avec beaucoup d’émotion par le latéral droit de 39 ans, qui évolue au Mexique et va entrer dans la légende de la Seleçao, malgré les critiques qui entourent ses récentes performances.

Il va inscrire son nom dans les livres d’histoire. A 39 ans, Daniel Alves s’apprête à devenir le plus vieux joueur à disputer une Coupe du monde avec le Brésil. Le latéral droit a été convoqué par Tite pour faire le voyage au Qatar. De quoi effacer le record de Djalma Santos, l’ancien défenseur de Palmeiras, qui avait participé au Mondial 1966 avec la Seleçao à l’âge de 37 ans. Ravi par cette annonce, Dani Alves a posté une vidéo pour réagir sur les réseaux. Avec beaucoup d’émotion. Il y a quatre ans, l’ancien joueur du Barça avait dû renoncer à la Coupe du monde en Russie en raison d’une grosse blessure au genou.

"C’est un jour de victoire donc je suis très heureux, a réagit le doyen auriverde. Cette nouvelle me remplit de fierté et de satisfaction. Il y a quatre ans, nous étions dans la même situation et je n’étais pas disponible en raison d’une grave blessure. Ce jour-là, les larmes étaient de tristesse, aujourd’hui, elles sont de joie. Lorsqu’on dit: ‘n’abandonnez jamais vos rêves’, c’est cliché, mais c’est réel et je suis là pour le prouver. Quatre ans ont passé et je suis à nouveau là, après tant d’efforts. Ça en valait la peine car ils m’ont amené ici."

"Pas là pour plaire à tout le monde"

Du haut de ses 125 sélections (8 buts), le défenseur d’1,72m va pouvoir apporter son expérience au sein du vestiaire brésilien. Mais ses récentes performances font l’objet de critiques de l’autre côté de l’Atlantique. Depuis juillet dernier et son départ de Barcelone, Alves évolue au Mexique, sous le maillot des Pumas. Et ses prestations avec le club de Mexico ne soulèvent pas vraiment l’enthousiasme.

"Nous ne sommes pas là pour plaire à tout le monde, ce n’est pas mon objectif, relativise l’ex-joueur du PSG et de la Juventus. Nous sommes ici pour ne pas décevoir ceux qui ont confiance en notre prestation, notre dévouement, l’amour que nous ressentons pour ce sport, le fait de porter ce maillot et être capable de réaliser de grandes choses avec. Toute ma vie a été comme ça."

Tite justifie sa convocation

Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Tite a justifié son choix d’appeler Dani Alves. "Je l’ai sélectionné sur les mêmes critères que tout le monde. C’est une récompense pour ses qualités techniques individuelles, physiques et mentales. Comme les autres", a certifié l’entraîneur de la Seleçao. Pour sa troisième Coupe du monde (après 2010 et 2014), Alves va pouvoir retrouver son grand ami Neymar.

Les Brésiliens se rassembleront lundi prochain à Turin, au nord de l’Italie, où ils resteront jusqu’à leur départ au Qatar (le 19 novembre). Placés dans le groupe G, les quintuples champions du monde affronteront la Serbie le 24 novembre, puis la Suisse (le 28 novembre) et le Cameroun (le 2 décembre).