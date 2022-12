Cameroun: Eto'o présente ses excuses pour avoir frappé un YouTubeur... mais dénonce le harcèlement algérien

Samuel Eto'o a présenté des excuses publiques ce mardi après avoir agressé un YouTubeur algérien en marge du huitième de finale Brésil-Corée du Sud au Mondial 2022. Le président de la Fédération camerounaise de football en a profité pour dénoncer les provocations et le harcèlement de certains supporters de l'Algérie après la non-qualification des Fennecs au Qatar.

Des excuses mais pas que... Samuel Eto'o a réagi ce mardi à son coup de pied asséné à un YouTubeur algérien en marge du match du Brésil contre la Corée du Sud lundi soir pendant la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar. Présent à Doha depuis le début de la compétition, le président de la Fédération camerounaise de football a défrayé la chronique avec son geste. Au lendemain de cet échange houleux, le dirigeant camerounais a présenté ses excuses dans un message posté sur ses réseaux sociaux.



"Une altercation violente m'a opposé à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité, a écrit l'ancien attaquant du Barça et de l'Inter Milan. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable."

Eto'o dénonce le harcèlement de l'Algérie

A l'origine de cette situation entre Samuel Eto'o et le dénommé Sadouni SM, le barrage retour qualificatif pour le Mondial entre le Cameroun et l'Algérie, le 29 mars dernier à Blida.

Malgré leur victoire à l'aller, les Fennecs de Riyad Mahrez s'étaient inclinés au bout de la prolongation à domicile (1-2 a.p.) et sur un but de Karl Toko-Ekambi au bout du temps additionnel.

Un match qui a donné lieu à une vive frustration en Algérie et à des accusations de la part des supporters locaux contre l'arbitre et les Lions indomptables. La rancoeur est telle que, selon Samuel Eto'o, des fans algériens ont depuis lancé une campagne de harcèlement contre lui et le Cameroun.

"Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens, a enchaîné Samuel Eto'o. [...] Je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Pendant cette Coupe du monde, des supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet."

Eto'o rappelle que la Fifa a tranché

Si la Fédération algérienne avait déposé un recours auprès de la Fifa, l'instance présidée par Gianni Infantino avait finalement donné raison au Cameroun. Une victoire légale que Samuel Eto'o n'a pas oublié ce mardi au moment de se plaindre de certains supporters algériens.

"Toutes les voies de recours introduites par la Fédération algérienne de football auprès des juridictions compétentes ont été rejetées, a souligné le patron du foot camerounais. Par conséquent, je demande aux autorités algériennes et à la fédération soeur d'Algérie de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame plus grave ne se produise."

Et Samuel Eto'o de conclure dans un message d'apaisement: "Aux supporters des Fennecs, je formule le voeu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse mais désormais derrière nous."