Cameroun: les raisons du coup de sang d’Eto’o contre un YouTubeur algérien

Samuel Eto’o a été filmé en train d’agresser un homme, lundi après Brésil-Corée du Sud (4-1). Il s’agit d’un YouTubeur algérien qui aurait lancé des accusations de corruption d’arbitre contre le président de la Fédération camerounaise.

Un large sourire et une grande disponibilité pour prendre des photos… puis, un voile rouge. Samuel Eto’o a perdu ses nerfs lundi sur le parvis du stade 974 après la rencontre entre le Brésil et la Corée du Sud (4-1) en Coupe du monde. Le président de la Fédération camerounaise de football est devenu furieux contre un homme s’approchant de lui avec une caméra et un micro, lui posant des questions inaudibles sur la vidéo du site La Opinion de Los Angeles devenue virale sur les réseaux sociaux.

Après avoir été retenu par sa garde rapprochée, Eto’o a réussi à se diriger vers l’homme, alors pris à partie par un autre membre de son entourage qui lui a arraché la caméra des mains. L’ancien joueur du Barça lui a alors asséné un coup de pied dans le torse le projetant au sol. Selon le site DZ Foot, l’homme pris à partie est un YouTubeur algérien, nommé sadouni SM.

Ce dernier aurait, selon certains échos, posé des questions à Eto’o en lui demandant combien cela lui coûtait d’acheter des arbitres. Il aurait ainsi fait référence à l’arbitre Bakary Gassama qui officiait lors du barrage retour entre le Cameroun et l’Algérie qualificatif pour la Coupe du monde (2-1, a.p.) le 29 mars dernier. Victorieuse à l’aller (0-1), l’Algérie s’est retrouvée éliminée du Mondial 2022 et avait crié au scandale pour plusieurs décisions (deux buts algériens annulés par le VAR, deux situations litigieuses dans la surface non sifflées).

Le YouTubeur pris à partie par Eto’o a diffusé une vidéo sur son compte peu de temps après l’agression dans laquelle il annonce son intention de porter plainte contre Eto’o. Il montre des ecchymoses sur son bras et les dégradations sur sa caméra. Depuis le début du Mondial, sadouni a publié sur sa chaîne plusieurs vidéos où il fait référence à la place prétendument usurpée du Cameroun à la Coupe du monde. Il interroge par exemple deux supporters des Lions Indomptables sur le fameux barrage contre l’Algérie.

Les relations entre les deux pays sont très tendues. Le journal algérien Echorouk El Yawmi a été pointé du doigt par un article avec des allusions racistes après l’élimination du Cameroun en phase de poules. En janvier dernier, la Fédération et la presse algérienne avaient dénoncé une agression contre trois journalistes au Cameroun.