Coupe du monde 2022: la Nouvelle-Zélande se rapproche du Qatar (grâce à un ancien Marseillais)

La Nouvelle-Zélande a remporté ce mercredi la finale des qualifications de la zone Océanie en dominant facilement les Iles Salomon (5-0) à Doha, avec un doublé de l'ancien Marseillais Bill Tuiloma. Elle rencontrera en juin le représentant de la zone Concacaf, ultime défi sur la route du Mondial 2022.

Les supporters marseillais se souviennent peut-être de son nom. Arrivé à l’OM en 2013, après avoir été repéré lors d’un Mondial U20 en Turquie, il était reparti quatre ans plus tard. Avec seulement deux apparitions en Ligue 1 au compteur, quelques matchs en National lors de son prêt à Strasbourg, et surtout un long passage au sein de la réserve phocéenne. Défenseur pouvant évoluer un cran plus haut, Bill Tuiloma a aujourd’hui 27 ans. Il évolue depuis 2017 en Major League Soccer, chez les Timbers de Portland, et est devenu un élément important de la sélection néo-zélandaise.

Encore une étape à passer avant le Mondial

Ce mercredi soir, il a été l’un des grands artisans de la victoire de son équipe en signant un doublé face aux Iles Salomon (5-0) dans la "finale" de la zone Océanie, à Doha, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Chris Wood, attaquant de Newcastle, Joe Bell, milieu de Brondby et Matthew Garbett, milieu du Torino, ont aussi marqué pour permettre à la Nouvelle-Zélande de décrocher son billet pour un barrage intercontinental. Tuiloma et ses coéquipiers affronteront le 13 ou 14 juin le quatrième de la zone Concacaf, qui devrait être le Costa Rica sauf grosse surprise cette nuit (les Etats-Unis et le Mexique peuvent encore reculer à cette place de barragiste), pour gagner le droit d’aller au Mondial au Qatar. Ce barrage se jouera sur un match sec, toujours au Qatar, pays organisateur.

Au cours de son histoire, la Nouvelle-Zélande a participé à deux reprises à la Coupe du monde : en 1982 en Espagne avec une élimination au premier tour et plus récemment en 2010 en Afrique du Sud. S'ils n'avaient pas réussi à atteindre les huitièmes de finale, les Kiwis avaient marqué les esprits en terminant à la troisième place de leur groupe, devant les champions du monde italiens en titre. Ils avaient accroché la Nazionale de Fabio Cannavaro (1-1), mais aussi le Paraguay de Lucas Barrios (0-0) et la Slovaquie de Marek Hamsik (1-1). Pas suffisant toutefois pour passer le premier tour.