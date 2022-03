Coupe du monde 2022: les États-Unis et le Mexique qualifiés, le Costa Rica barragiste

En s'imposant 2-0 contre le Salvador, le Mexique a validé son ticket pour la Coupe du monde au Qatar. Les États-Unis sont eux aussi qualifiés, malgré leur défaite 2-0 face au Costa Rica, qui ira aux barrages.

Le Mexique, vainqueur du Salvador (2-0), et les Etats-Unis, bien que battus au Costa Rica (2-0), ont validé leur billet mercredi pour le Mondial 2022, lors de la 14e et dernière journée des qualifications de la zone Concacaf.



Mexicains et Américains finissent respectivement aux 2e et 3e places du groupe derrière le Canada, déjà qualifié malgré sa défaite au Panama (1-0). Le Costa Rica (4e) conserve encore une chance de participer à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), puisqu'ils disputera un barrage intercontinental contre la Nouvelle-Zélande le 13 ou 14 juin.