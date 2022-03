Coupe du monde 2022: les 29 qualifiés sur 32

On connaît désormais 29 des 32 qualifiés pour la prochaine Coupe du monde au Qatar après les billets décrochés par le Mexique et les Etats-Unis, mercredi en zone Concacaf. Les affiches des barrages ont presque connues.

Leur présence au Qatar était quasiment actée. Le Mexique et les Etats-Unis n’ont pas raté la dernière marche pour disputer la Coupe du monde. Les Mexicains se sont imposés contre le Salvador (2-0) mercredi alors que les Américains se sont inclinés au Costa Rica (2-0) sur un écart suffisant pour valider leur ticket. Les deux nations complètent un peu plus le casting des qualifiés qui sont désormais 29 sur les 32 billets au total.

Ils accompagnent le Canada, premier de la poule dans la zone Concacaf. Le Costa Rica disputera, pour sa part, un barrage pour tenter de les rejoindre et participer à la sixième Coupe du monde de son histoire. Il disputera, pour cela, un barrage intercontinental contre la Nouvelle-Zélande le 13 au 14 juin prochain.

Mardi soir, les qualifications se sont accélérées en Europe avec le billet composté par le Portugal de Cristiano Ronaldo (vainqueur de la Macédoine du Nord, 2-0) et la Pologne de Robert Lewandowski (tombeuse de la Suède de Zlatan Ibrahimovic, 2-0). Il en reste un dernier à attribuer en Europe. En raison de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine, la demi-finale de barrage entre l’Ecosse et l’Ukraine n’a pas pu se jouer en mars. Le vainqueur de cette rencontre, pas encore reprogrammée, affrontera le pays de Galles en finale.

En Amérique du Sud, le Pérou a validé sa place de barragiste face au vainqueur du match entre l’Australie et les Emirats arabes unis. La Colombie et le Chili sont éliminés. Ce fut surtout très chaud en Afrique lors des cinq matchs de barrage. Le Cameroun, le Sénégal, le Ghana, le Maroc et la Tunisie se sont finalement qualifiés au terme d’une soirée bouillante. Leur présence laisse de gros morceaux sur le carreau comme l’Algérie, l’Egypte, le Nigeria et le Mali. La République démocratique du Congo, battue au Maroc, échoue également.

La liste des qualifiés:

Zone Europe (12 qualifiés sur 13)

- Allemagne

- Angleterre

- Espagne

- France

- Belgique

- Suisse

- Pays-Bas

- Croatie

- Danemark

- Serbie

- Portugal

- Pologne

Zone Amérique du Sud (4 qualifiés sur 4 ou 5)

- Brésil

- Argentine

- Uruguay

- Équateur

Zone Afrique (5 qualifiés sur 5)

- Ghana

- Sénégal

- Tunisie

- Maroc

- Cameroun

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (3 qualifiés sur 3 ou 4)

- Canada

- Mexique

- Etats-Unis

Zone Asie (5 qualifiés sur 5 ou 6)

- Qatar (pays hôte)

- Corée du Sud

- Japon

- Arabie Saoudite

- Iran

Zone Océanie (0 qualifié sur 0 ou 1)

Les barrages intercontinentaux

14 ou 15 juin

Costa Rica - Nouvelle-Zélande

Australie ou Emirats arabes unis (7 juin) – Pérou

Barrage européen (date à définir)

Pays de Galles - Ecosse ou Ukraine